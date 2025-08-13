Locuitorii unei comune din Prahova cer mutarea unei antene 5G de lângă casele lor. Răspunsul primit de la primărie

Stiri actuale
13-08-2025 | 09:11
×
Codul embed a fost copiat

O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

autor
Marilena Iordache

Oamenii se tem că antena le-ar putea afecta sănătatea și cer mutarea sistemului de comunicație la o distanță de cel puțin un kilometru. Primăria spune însă că beneficiarul nu a încălcat legea: a cerut și obținut toate avizele pentru autorizația de construire, ba chiar a prezentat un studiu potrivit căruia radiațiile nu sunt periculoase.

Localnici: „Jos cu antena, jos cu antena”.

Antena i-a îngrijorat pe oameni, care spun că se tem pentru sănătatea lor.

Cristian Tocănel, localnic: „Nu ne dorim o antenă 5G lângă casa noastră. Este la 20 de m de casă.”

Citește și
Palatul Administrativ din Maramures
Un Consiliu Județean a ordonat eliminarea serviciului de pază în afara programului. „Nimeni nu ne fură noaptea”

Gabriela Marcu, localnică: „Am locuit în Los Angeles 30 de ani și vin aici în afara orașului să nu fiu poluată, soțul meu a avut probleme cu sănătatea. Acum nu știu dacă radiază sau nu radiază, dar nu avem nevoie de așa ceva.”

Zona este în plină dezvoltare. Unii dintre cei care intenționau să se mute acolo vor acum banii înapoi.

Localnic: „Când am cumpărat nu era absolut nicio antenă, a apărut din senin. Eu copiii nu îi aduc aici sub nicio formă. O să cer banii înapoi de la dezvoltator pentru că altă variantă nu am. Este temerea foarte mare, cine riscă, eu nu risc.”

Oamenii au cerut explicații de la ANCOM, de la Prefectura Prahova și au formulat inclusiv plângeri penale. Au sunat și la 112, pentru că pe antenă s-au cocoțat copii, în lipsa unui gard de protecție.

Avocatul care îi reprezintă pe localnicii nemulțumiți spune că o petiție inițiată pe tema antenei a strâns peste 200 de semnături.

Cosmin Grădinaru, avocat: „Nu poți să știi ce efecte va avea peste 10-15 ani această antenă. Deși are o autorizație de construire, nu are autorizație pentru traseele de alimentare cu energie electrică, au trecut pe niște terenuri fără să înștiințeze proprietarii.”

Lucian Aldea, inspector al Primăriei Blejoi: „Avem toate avizele, inclusiv avizul de la Sănătate Publică”.

Reporter: „Era nevoie de acordul oamenilor?”

Lucian Aldea: „Conform Legii 198/2022, acordul vecinilor este necesar a fi solicitat doar în situația în care erau necesare lucrări pentru a pune în siguranță imobilele cu care respectivul teren avea o latură comună. În cazul de față, nu.”

Totuși, administrația locală a amendat constructorul antenei cu 1.000 de lei pentru că nu a avut actele necesare pentru racordarea la energie electrică. Însă localnicii sunt hotărâți să facă tot ce e posibil pentru ca antena să fie mutată.

Sursa: Pro TV

Etichete: antena,

Dată publicare: 13-08-2025 09:11

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Un Consiliu Județean a ordonat eliminarea serviciului de pază în afara programului. „Nimeni nu ne fură noaptea”
Stiri actuale
Un Consiliu Județean a ordonat eliminarea serviciului de pază în afara programului. „Nimeni nu ne fură noaptea”

Paza unor instituţii de interes public aflate în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş va fi redusă, urmând ca serviciul de pază să fie prezent doar în timpul programului de lucru, a transmis preşedintele administraţiei judeţene, Gabriel Zetea.

Lista lui Bolojan. Șeful ASF câștigă peste 12.000 de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude și consilieri
Stiri actuale
Lista lui Bolojan. Șeful ASF câștigă peste 12.000 de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude și consilieri

Cabinetul Bolojan a anunțat, încă din iunie, că va plafona salariile și va reduce personalul suport la autoritățile autofinanțate. În programul de guvernare este menționat explicit ASF.

 

Accident mortal în Mehedinți. Doi soți au murit după ce mașina lor a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră
Stiri actuale
Accident mortal în Mehedinți. Doi soți au murit după ce mașina lor a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră

Un șofer de 76 de ani și soția lui au murit marți, într-un accident teribil, în Clisura Dunării. Erau din Drobeta Turnu Severin și se duceau spre casă.

Recomandări
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor
Stiri actuale
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său privind situaţia drepturilor omului în România în 2024 despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 August 2025

44:01

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12