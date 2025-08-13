Locuitorii unei comune din Prahova cer mutarea unei antene 5G de lângă casele lor. Răspunsul primit de la primărie

O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

Oamenii se tem că antena le-ar putea afecta sănătatea și cer mutarea sistemului de comunicație la o distanță de cel puțin un kilometru. Primăria spune însă că beneficiarul nu a încălcat legea: a cerut și obținut toate avizele pentru autorizația de construire, ba chiar a prezentat un studiu potrivit căruia radiațiile nu sunt periculoase.

Localnici: „Jos cu antena, jos cu antena”.

Antena i-a îngrijorat pe oameni, care spun că se tem pentru sănătatea lor.

Cristian Tocănel, localnic: „Nu ne dorim o antenă 5G lângă casa noastră. Este la 20 de m de casă.”

Gabriela Marcu, localnică: „Am locuit în Los Angeles 30 de ani și vin aici în afara orașului să nu fiu poluată, soțul meu a avut probleme cu sănătatea. Acum nu știu dacă radiază sau nu radiază, dar nu avem nevoie de așa ceva.”

Zona este în plină dezvoltare. Unii dintre cei care intenționau să se mute acolo vor acum banii înapoi.

Localnic: „Când am cumpărat nu era absolut nicio antenă, a apărut din senin. Eu copiii nu îi aduc aici sub nicio formă. O să cer banii înapoi de la dezvoltator pentru că altă variantă nu am. Este temerea foarte mare, cine riscă, eu nu risc.”

Oamenii au cerut explicații de la ANCOM, de la Prefectura Prahova și au formulat inclusiv plângeri penale. Au sunat și la 112, pentru că pe antenă s-au cocoțat copii, în lipsa unui gard de protecție.

Avocatul care îi reprezintă pe localnicii nemulțumiți spune că o petiție inițiată pe tema antenei a strâns peste 200 de semnături.

Cosmin Grădinaru, avocat: „Nu poți să știi ce efecte va avea peste 10-15 ani această antenă. Deși are o autorizație de construire, nu are autorizație pentru traseele de alimentare cu energie electrică, au trecut pe niște terenuri fără să înștiințeze proprietarii.”

Lucian Aldea, inspector al Primăriei Blejoi: „Avem toate avizele, inclusiv avizul de la Sănătate Publică”.

Reporter: „Era nevoie de acordul oamenilor?”

Lucian Aldea: „Conform Legii 198/2022, acordul vecinilor este necesar a fi solicitat doar în situația în care erau necesare lucrări pentru a pune în siguranță imobilele cu care respectivul teren avea o latură comună. În cazul de față, nu.”

Totuși, administrația locală a amendat constructorul antenei cu 1.000 de lei pentru că nu a avut actele necesare pentru racordarea la energie electrică. Însă localnicii sunt hotărâți să facă tot ce e posibil pentru ca antena să fie mutată.

