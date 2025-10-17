Agent de telefonie mobilă, reținut la Craiova. A falsificat date și a produs un prejudiciu de peste 150.000 de lei

17-10-2025 | 11:27
Inquam Photos / Cosmin Enache

Un bărbat din Craiova a fost reținut, fiind acuzat că a falsificat date în sistemul unei firme de telefonie mobilă, ca agent servicii clienți, pentru a facilita contracte frauduloase. Prejudiciul estimat depășește 150.000 de lei.

Mihaela Ivăncică

Potrivit IPJ Dolj, acesta este acuzat de infracţiunile de fraudă informatică în formă continuată, tentativă la înşelăciune şi fals material în înscrisuri oficiale.

"Din cercetări, poliţiştii au stabilit că, în perioada mai - august 2024, bărbatul, în calitate de agent servicii client, în cadrul unui operator de telefonie mobilă, prin accesarea legală a sistemului informatic utilizat de angajator pentru încheierea unor contracte de telefonie mobilă, pe de o parte, ar fi modificat date informatice generate de acel sistem informatic cu ocazia analizei unor comenzi formulate de două societăţi, administrate în drept şi fapt de către cel în cauză, modificând la valoarea 'zero', cuantumul unor garanţii de plată generate de sistem în vederea încheierii legale a unor contracte de telefonie mobilă solicitate de cele două societăţi comerciale, iar pe de altă parte, ar fi introdus, în acelaşi sistem informatic, date informatice nereale, cu scopul de a atesta îndeplinirea condiţiilor de solvabilitate, în acelaşi scop", informează IPJ Dolj.

Prejudiciu de peste 150.000 de lei

Potrivit sursei citate, în acest context, operatorul de telefonie mobilă a furnizat celor două societăţi comerciale 15 terminale mobile, pe care ulterior acestea le-ar fi valorificat în interesul celor două persoane juridice, fără plata ulterioară a terminalelor şi a serviciilor de telefonie mobilă contractate, fiind creat un prejudiciu de peste 150.000 de lei, din care valoarea terminalelor mobile este de peste 78.000 de lei.

Poliţiştii mai spun că bărbatul ar fi indus în eroare angajatorul, prin prezentarea ca adevărată a faptului că la acea dată ar fi efectuat o plată în cuantum aproximativ de 2.700 de lei către o persoană ca urmare a derulării unei proceduri de executare silită, ataşând în acest sens un înscris falsificat denumit "confirmare transfer", în contextul în care acea plată nu a fost efectuată.

Bărbatul de 38 de ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, iar Parchetul a propus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 17-10-2025 11:27

