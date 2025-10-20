Comisar european: România şi Bulgaria fac zona Schengen şi Uniunea Europeană mai sigure

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, a afirmat că România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în Uniunea Europeană.

Acesat a adăugat că este nevoie de astfel de state pentru a face toată această zonă mai sigură şi pentru protejarea frontierelor Uniunii Europene.

Magnus Brunner a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă comună cu ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, dacă Schengen este un spaţiu mai bun având în interior România şi Bulgaria.

”Răspunsul scurt este da, pentru că nu am prea mult timp. Într-adevăr România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în Uniunea Europeană şi avem nevoie de astfel de state pentru a face toată această zonă mai sigură şi pentru a proteja frontierele Uniunii Europene”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie.

El a mai fost întrebat dacă poate da două, trei exemple despre domeniile în care ţara noastră trebuie să pună un accent mai mare pentru a avea rezultate mai bune.

”Întotdeauna e loc de mai bine. Într-adevăr sistemul de intrări şi ieşiri trebuie implementat foarte bine, dar acest lucru trebuie făcut de toate statele care se află la graniţa Uniunii. Într-adevăr această primă evaluare este foarte bună. Am avut surprize plăcute atunci când am cercetat faptele împreună cu colegii de la Bruxelles şi veţi avea şi dumneavoastră surprize foarte plăcute când veţi citi raportul final”, a mai afirmat Magnus Brunner.

