Comisar european: România şi Bulgaria fac zona Schengen şi Uniunea Europeană mai sigure

Stiri externe
20-10-2025 | 16:58
Frontiera Schengen
AFP

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, a afirmat că România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în Uniunea Europeană. 

autor
Vlad Dobrea

Acesat a adăugat că este nevoie de astfel de state pentru a face toată această zonă mai sigură şi pentru protejarea frontierelor Uniunii Europene.

Magnus Brunner a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă comună cu ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, dacă Schengen este un spaţiu mai bun având în interior România şi Bulgaria.

”Răspunsul scurt este da, pentru că nu am prea mult timp. Într-adevăr România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în Uniunea Europeană şi avem nevoie de astfel de state pentru a face toată această zonă mai sigură şi pentru a proteja frontierele Uniunii Europene”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie.

El a mai fost întrebat dacă poate da două, trei exemple despre domeniile în care ţara noastră trebuie să pună un accent mai mare pentru a avea rezultate mai bune.

Citește și
paine ungaria
Viktor Orban spune că pâine se va ieftini după întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Cum explică asta

”Întotdeauna e loc de mai bine. Într-adevăr sistemul de intrări şi ieşiri trebuie implementat foarte bine, dar acest lucru trebuie făcut de toate statele care se află la graniţa Uniunii. Într-adevăr această primă evaluare este foarte bună. Am avut surprize plăcute atunci când am cercetat faptele împreună cu colegii de la Bruxelles şi veţi avea şi dumneavoastră surprize foarte plăcute când veţi citi raportul final”, a mai afirmat Magnus Brunner.

Sursa: News.ro

Etichete: uniunea europeana, romania, Bulgaria, Schengen, comisar european,

Dată publicare: 20-10-2025 16:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Viktor Orban spune că pâine se va ieftini după întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Cum explică asta
Stiri externe
Viktor Orban spune că pâine se va ieftini după întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Cum explică asta

Pâinea din Ungaria se va ieftini dacă summitul de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin va duce la încheierea păcii în Ucraina, a declarat Viktor Orban. Asta pentru că, fără război, economia va crește, iar oamenii vor câștiga mai mult.

 

Italia vrea să elimine scutirea de impozit pentru închirierile pe termen scurt
Stiri externe
Italia vrea să elimine scutirea de impozit pentru închirierile pe termen scurt

Guvernul italian intenţionează să pună capăt unei scutiri de impozit de care beneficiază închirierile pe termen scurt, în cadrul măsurilor cuprinse în legea bugetului 2026-2028, conform unui proiect publicat luni, transmite Reuters.

Khamenei îl ironizează pe Trump: „Foarte bine, continuă să visezi!” – Liderul iranian neagă distrugerea programului nuclear
Stiri externe
Khamenei îl ironizează pe Trump: „Foarte bine, continuă să visezi!” – Liderul iranian neagă distrugerea programului nuclear

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump „visează”, dacă el crede că a distrus siturile nucleare iraniene, relatează AFP.

Recomandări
Nicușor Dan, după decizia CCR: „Reforma rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților”
Stiri Politice
Nicușor Dan, după decizia CCR: „Reforma rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat luni după decizia Curții Constituționale a României (CCR), care a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație privind legea pensiilor magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.

MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta
Stiri externe
MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta

România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe al țării noastre.

Zeci de trenuri CFR Călători suspendate din 21 octombrie, din cauza datoriilor companiei. Vezi rutele afectate
Stiri Sociale
Zeci de trenuri CFR Călători suspendate din 21 octombrie, din cauza datoriilor companiei. Vezi rutele afectate

CFR a anunțat luni suspendarea temporară a circulației pentru aproape 40 de trenuri operate de CFR Călători, din cauza datoriei de peste 100 de milioane de lei pe care compania de transport călători o are la CFR SA, managerul infrastructurii feroviare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Octombrie 2025

47:17

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28