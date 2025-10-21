Județele din România în care se trăiește mai bine decât în UE. Raport Eurostat

Românii din București și Cluj trăiesc mai bine decât media Uniunii Europeană, în timp ce Timiș și Constanța se află aproape de nivelul mediu de trai al UE, potrivit datelor oficiale ale Eurostat.

Românii din București și Cluj trăiesc mai bine decât media Uniunii Europene, iar județe precum Timiș, Constanța, Brașov, Prahova și chiar Gorj se apropie de această medie, potrivit datelor oficiale ale Eurostat, valabile la nivelul anului 2023.

Eurostat

Mai mult, cu un produs intern brut (PIB) pe locuitor în standarde de putere de cumpărare (PPS) de 87.400, bucureștenii o duc mult mai bine nu numai față de media europeană (PPS de 38.100), dar depășesc lejer nivelul de trai al unor metropole precum Stockholm (PPS 58.300), Helsinki (PPS 50.000), Roma (PPS 46.900) sau Milano (PPS 69.200).

Eurostat

Peste media europeană se află și clujenii, cu un standard al puterii de cumpărare de 43.500, în timp ce românii din Timiș (PPS 38.000), Constanța (PPS 34.900), Prahova (PPS 32.300), Brașov (PPS 33.300) și chiar Gorj (PPS 36.400) se apropie și ei de media europeană.

Eurostat

Cu toate acestea, toate celelalte regiuni ale României se află la polul opus, al celor mai sărace zone din Uniunea Europeană, din perspectiva standardului de cumpărare al locuitorilor.

Potrivit datelor Eurostat, în 2023, produsul intern brut (PIB) al UE pe cap de locuitor a fost de 38.100 în standarde ale puterii de cumpărare (PPS), în creștere de la 36.000 în 2022.

Cele mai sărace regiuni din UE sunt în România și Bulgaria

Regiunile irlandeze Dublin (PPS 139.500) și Sud-Vest (PPS 137.300) au înregistrat cele mai ridicate niveluri ale PIB-ului pe cap de locuitor dintre regiunile din nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS 3) din UE, înaintea regiunilor Wolfsburg, Kreisfreie Stadt din Germania (PPS 136.500), unde sunt disponibile numai date din 2022, și Paris din Franța (PPS 126.900).

Între timp, regiunea ultraperiferică franceză Mayotte a înregistrat cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor, de PPS 10.500, urmată de Haskovo (PPS 11.000) și Silistra (PPS 11.100) în Bulgaria.

Majoritatea regiunilor cu cele mai scăzute niveluri ale PIB-ului pe cap de locuitor au fost situate în Bulgaria și România, alături de o regiune din Ungaria, unde activitatea economică a scăzut sub PPS 15.000 pe cap de locuitor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













