Zelenski: Ucraina nu poate accepta un armistițiu care ar permite Rusiei să lovească din nou

02-12-2025 | 21:21
Volodimir Zelenski
Ucraina nu poate accepta nicio formulă de armistițiu negociată între SUA și Rusia care ar permite Moscovei „să revină cu o a treia invazie”, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

 

Vlad Dobrea

Aflat în prima sa vizită în Irlanda ca președinte, Zelenski a primit un sprijin ferm din partea Taoiseach-ului irlandez, Micheál Martin, care a stat alături de el și l-a condamnat pe liderul rus Vladimir Putin.

„Putin a demonstrat o indiferență totală față de valoarea vieții umane și față de legile și normele internaționale”, a declarat Martin în conferința lor de presă comună. „Nu trebuie niciodată să i se permită să câștige.”

Vizita fulger a lui Zelenski la Dublin — unde a primit și o ovație în picioare în parlamentul irlandez și s-a întâlnit cu noua președintă a Irlandei, Catherine Connolly, critică la adresa NATO — a coincis cu reluarea discuțiilor de la Moscova dintre Putin și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.

Zelenski a spus că a vorbit luni cu Witkoff și că se așteaptă la un apel după discuțiile de la Moscova marți seară — dar a temperat așteptările privind obținerea rapidă a unui acord care să pună capăt definitiv atacurilor Rusiei asupra Ucrainei.

El a respins ca nerealiste orice propuneri de acord care nu includ garanții clare de securitate atât din partea SUA, cât și a aliaților europeni — un angajament pe care Trump pare reticent să îl ofere.

„Trebuie să oprim războiul în așa fel încât ca, peste un an, Rusia să nu se întoarcă cu o a treia invazie”, a spus Zelenski, referindu-se la anexarea Crimeei și ocuparea unor părți din estul Ucrainei în 2014, precum și la invazia la scară largă lansată în 2022.

Martin a afirmat că un armistițiu permanent ar necesita, printre altele, ca Rusia să plătească un preț punitiv pentru costurile reconstrucției Ucrainei după război. Asta ar însemna, a spus el, aprobarea planului Comisiei Europene de a folosi fondurile rusești înghețate, aflate în mare parte în bănci din Belgia. Martin și-a exprimat speranța că Belgia își va retrage obiecțiile la următorul Consiliu European din această lună.

„Când Carta ONU este încălcată într-un mod atât de brutal”, a spus Martin, referindu-se la invazia în curs a Rusiei, „trebuie să existe o descurajare a unui astfel de comportament. Trebuie să existe o responsabilitate pentru agresorul care a provocat o asemenea devastare.”

„Există o chestiune foarte practică legată de dimensiunea enormă a reconstrucției Ucrainei și de costurile acesteia, precum și de cine le va suporta”, a adăugat el. „Nu poate fi doar contribuabilul european. Europa nu a început acest război.”

Irlanda — o țară militar neutru, care va deține președinția rotativă a Consiliului UE în a doua jumătate a anului 2026 — a folosit vizita lui Zelenski și pentru a-și crește sprijinul financiar pentru Ucraina.

Martin a semnat un acord prin care Irlanda se angajează să ofere încă 100 de milioane de euro pentru echipamente militare neletale, inclusiv pentru deminare, și 25 de milioane de euro pentru reconstrucția infrastructurii energetice devastate a Ucrainei. Irlanda, care nu este membră NATO și are o industrie de apărare aproape inexistentă, a refuzat să finanțeze achiziția de armament.

Irlanda, o țară cu 5,4 milioane de locuitori, găzduiește peste 80.000 de refugiați ucraineni — însă, în contextul unei creșteri a sentimentului anti-imigrație, reduce treptat sprijinul pentru locuire și asistență socială acordat acestora din 2022 încoace.

Sursa: Politico

