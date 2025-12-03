Macron merge la Beijing. Vrea să îl convingă pe Xi să îl preseze pe Putin să încheie războiul din Ucraina

Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite presiuni asupra omologului său chinez Xi Jinping pentru a ajuta la asigurarea unui armistiţiu în Ucraina, scrie Kyiv Post.

Macron, aflat la a patra vizită de stat în China de la preluarea mandatului în 2017, se va întâlni cu Xi şi premierul Li Qiang la Marele Palat al Poporului din capitală, înainte de a se îndrepta spre Chengdu, unde au fost recent returnaţi doi urşi panda uriaşi împrumutaţi Franţei.

Eforturile de a pune capăt războiului de aproape patru ani din Ucraina sunt de aşteptat să fie pe ordinea de zi.

„Contăm pe China, care, la fel ca noi, este membru permanent al Consiliului de Securitate... să facă presiuni asupra Rusiei, astfel încât Rusia şi, în special, Vladimir Putin să accepte în cele din urmă un armistiţiu”, a declarat, luni, ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot.

„China poate juca un rol crucial în îndrumarea Rusiei lui Vladimir Putin să ia decizia corectă”, a adăugat el la radioul francez.

Temele abordate în ultimele vizite

Macron a făcut apeluri similare în timpul ultimei sale călătorii în China, în aprilie 2023, precum şi în timpul vizitei lui Xi în Franţa, în mai 2024, fără prea mult succes.

China solicită în mod regulat negocieri de pace şi respectarea integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor, dar nu a condamnat niciodată Rusia pentru invazia din 2022.

Guvernele occidentale acuză Beijingul că oferă Rusiei un sprijin economic crucial pentru efortul său de război, în special prin furnizarea de componente militare pentru industria sa de apărare.

Preşedinţia franceză a declarat că Macron îi va spune lui Xi că China trebuie ”să se abţină de la a furniza Rusiei, prin orice mijloace, orice mijloace pentru a continua războiul”.

Temerile statelor UE

Vizita de trei zile a lui Macron urmează unei vizite la Paris, săptămâna aceasta, a preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a îndemnat Europa să susţină Kievul, în timp ce preşedintele american Donald Trump promovează un plan pentru a pune capăt războiului.

Ţările europene se tem că propunerea susţinută de Trump riscă să forţeze Kievul să cedeze în faţa cererilor Rusiei, în special în ceea ce priveşte teritoriul.

”Împărtăşim opinia că războiul trebuie să se încheie în mod echitabil”, a scris Zelenski pe X după discuţiile de luni cu Macron, care au inclus şi convorbiri telefonice cu premierul britanic Keir Starmer şi alţi lideri europeni.

