Ucraina acuză Rusia că amenință libertatea de navigație în Marea Neagră după avertismentul dur al lui Putin

02-12-2025 | 20:27
Ucraina acuză Rusia că pune în pericol libertatea de navigație în Marea Neagră, după ce Vladimir Putin a amenințat cu represalii în urma atacurilor ucrainene asupra unor petroliere folosite pentru exportul petrolului rusesc.

Vlad Dobrea


"Pentru a doua zi la rând, Putin face declaraţii care demonstrează că nu intenţionează să pună capăt războiului", a scris Andrii Sîbiga pe reţeaua socială X. Putin "a spus ieri că este pregătit să lupte toată iarna. Astăzi, el ameninţă porturile maritime şi libertatea navigaţiei", a adăugat ministrul ucrainean.

Într-o declaraţie dată presei mai devreme, înaintea întâlnirii de la Kremlin cu emisarul special american Steve Witkoff pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina al preşedintelui american Donald Trump, preşedintele rus a acuzat Ucraina de piraterie în urma atacurilor cu drone asupra unor nave comerciale ruseşti în Marea Neagră.

Putin a avertizat că Rusia îşi va "extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene", adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât şi a navelor din ţările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri, şi a ameninţat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră.

Două petroliere, Kairos şi Virat, care navigau sub pavilionul statului Gambia, dar fac parte din "flota din umbră" cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale, au fost lovite vineri seară de drone navale ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Nava Virat a fost lovită din nou sâmbătă dimineaţa. Ambele petroliere se deplasau fără încărcătură către portul rusesc Novorossiisk, unde un alt atac ucrainean cu drone a scos din funcţiune un terminal petrolier pe unde este exportat de asemenea petrol kazah.

Un al treilea petrolier, Mersin, sub pavilion panamez, dar operat de o companie turcă şi folosit de asemenea la exportul de petrol rusesc, a fost avariat joi în Atlantic în apropierea statului african Senegal, în urma a patru explozii exterioare a căror cauză încă nu este clară.

O altă navă, sub pavilion rusesc şi care transporta ulei de floarea soarelui, a fost de asemenea atacată în apropierea coastelor Turciei, au semnalat marţi autorităţile acestei ţări, dar în cazul acestui atac Ucraina a negat orice implicare.

Loviturile asupra petrolierelor Kairos şi Virat au fost primele atacuri recunoscute de Ucraina asupra unor nave civile de când se află în război cu Rusia, atacuri ce riscă să antreneze o ripostă în oglindă din partea acesteia. Este totuşi puţin probabil ca Rusia să riposteze împotriva navelor comerciale care se îndreaptă spre Ucraina atunci când acestea se află în apele teritoriale ale Turciei, Bulgariei sau României, întrucât aceasta ar echivala cu un atac asupra teritoriului unei ţări NATO.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a atenţionat luni asupra unei "escaladări îngrijorătoare", după ce războiul ruso-ucrainean "a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră". "Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi viaţa în zona noastră economică exclusivă" şi "adresăm avertismentele necesare tuturor părţilor implicate" a subliniat preşedintele Turciei.

Sursa: News.ro

