Bono îi critică pe Benjamin Netanyahu şi Hamas la Premiile „Ivor Novello”

Trupa U2 a fost prezentă la ceremonia de decernare a premiilor de compoziţie pentru a primi Fellowship of the Ivors Academy, cea mai înaltă distincţie a instituţiei.

La primirea premiului, Bono a interpretat o variantă acustică a piesei „Sunday Bloody Sunday” şi a spus: „Obişnuiam să prezint următorul cântec spunând că nu este un cântec rebel. Asta pentru că a crede în posibilitatea păcii era atunci, şi este şi acum, un act de rebeliune; şi unii ar spune că unul ridicol”.

Ce a declarat artistul

La Londra, el a spus: „A crede că pacea poate fi obţinută între ţara voastră şi a noastră, între ţara noastră şi ea însăşi era o idee ridicolă, deoarece pacea creează posibilităţi în cele mai dificile situaţii şi Dumnezeu ştie că există câteva dintre ele chiar acum”.

El a adăugat: „Hamas, eliberaţi ostaticii, opriţi războiul. Israel, eliberează-te de Benjamin Netanyahu şi de fundamentaliştii de extremă dreaptă care îţi răsucesc textele sacre”.

De asemenea, el a făcut apel la protecţia lucrătorilor umanitari: „Cei mai buni dintre noi. Doamne, trebuie să fii atât de obosit de noi, copiii lui Avraam, în molozul certitudinilor noastre. Copii în molozul răzbunării noastre. Dumnezeu să ne ierte”.

„Sunday Bloody Sunday” a fost lansată în 1983 şi are ca temă masacrul din 1972 în care armata britanică a împuşcat şi ucis 14 protestatari neînarmaţi, cel mai mare număr de morţi prin împuşcare din timpul tulburărilor.

Bono a dedicat o piesă victimelor

Bono a dedicat anterior piesa „Pride (In the Name of Love)” a trupei U2 din 1984 victimelor atacului de la festivalul de muzică Supernova din octombrie 2023. În ianuarie, el a primit Medalia Prezidenţială a Libertăţii din partea lui Joe Biden.

Bono a confirmat recent că U2 înregistrează un nou album şi a declarat că „mie îmi sună a viitor. A trebuit să trecem prin nişte lucruri, iar acum suntem la capătul celălalt”. Cel mai recent album U2 a fost „Songs of Surrender”. Lansat în 2023, acesta cuprindea reînregistrări a 40 de melodii din catalogul trupei.

Un film cu spectacolul lui Bono, „Stories of Surrender”, a debutat la Festivalul de Film de la Cannes. „Impresionant, Bono face tot posibilul să coboare de la zeul rock la omul rock”, a scris criticul de film Peter Bradshaw, de la Guardian.

