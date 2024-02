„Oamenii care cred în libertate trebuie să-i rostească numele.” Bono i-a adus un omagiu emoționant lui Alexei Navalnîi

Artistul a intonat, sâmbătă, un cântec în onoarea liderului opoziţiei ruse Alexei Navalnîi, care a fost închis într-o închisoare din Arctica şi care a murit subit la vârsta de 47 de ani în noaptea precedentă, scrie revista People.

Înainte de a interpreta un cover al piesei "Don't Dream It's Over" a celor de la Crowded House, solistul trupei U2 a făcut o lungă introducere despre lupta pentru libertate.

"Edge şi cu mine am ajuns să fim alături de unii dintre oamenii din Ucraina, în timp ce stăteau în acea gară, care era un adăpost antiatomic transformat. Am ajuns să stăm alături de unii dintre oamenii din Ucraina în timp ce aşteptau ca trenul să sosească cu restul lumii libere în el", şi-a început Bono discursul. "Ei încă aşteaptă ca o parte din acel tren să ajungă. America, sunteţi atât de generoşi... dar haideţi să le dăm acestor oameni ceea ce au nevoie".

El a continuat: "Săptămâna viitoare se vor împlini doi ani de când Putin a invadat şi a încercat să distrugă libertăţile cu greu câştigate (de poporul ucrainean)", a spus Bono. "Următoarea va fi Polonia, următoarea va fi Lituania, Germania de Est; cine ştie unde va ajunge sau nu acest om. Pentru aceşti oameni, libertatea nu este doar un cuvânt dintr-un cântec. Pentru aceşti oameni, libertatea este cel mai important cuvânt din lume - atât de important încât ucrainenii luptă şi mor pentru ea. Şi este atât de important încât Alexei Navalnîi a ales să renunţe la el".

Bono a încurajat apoi mulţimea să i se alăture şi să scandeze numele lui Nalvanîi.

"Se pare că Putin nu i-ar pronunţa niciodată, niciodată, numele. Aşa că m-am gândit că în această seară, oamenii care cred în libertate trebuie să-i rostească numele. Nu doar să şi-l amintească, ci să-l spună", a spus muzicianul, în timp ce publicul repeta "Alexei Navalnîi" pe acordurile melodiei celor de la Crowded House.

În trecut, Bono a susţinut public opoziţia rusă.

După ce a primit o invitaţie din partea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, el şi chitaristul The Edge au cântat piesa "Stand By Me" într-o staţie de metrou subterană din Kiev, care a devenit un adăpost improvizat în timpul invaziei ruseşti.

"Preşedintele @ZelenskyyUa ne-a invitat să cântăm la Kiev în semn de solidaritate cu poporul ucrainean şi aşa că asta am venit să facem", au declarat cei doi într-un mesaj postat pe contul oficial de Twitter al trupei U2.

20-02-2024