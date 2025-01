Joe Biden a decorat mai multe personalităţi cu Medalia Libertăţii, printre care George Soros, Hillary Clinton sau Bono

În cadrul unei ceremonii desfăşurate la Casa Albă, preşedintele american a pus cea mai înaltă distincţie civilă americană în jurul gâtului cântăreţului şi activistului Bono, legendarului baschetbalist Magic Johnson, marii personalităţi a modei Anna Wintour, actorilor Denzel Washington şi Michael J. Fox şi creatorului de modă Ralph Lauren.

#Bono today awarded by the President of the United States of America #JoeBiden with the Presidential Medal of Freedom Eve proud of her dad Photo via @evehewson (instagram stories)#U2 #U2NewsIT #MedalOfFreedom pic.twitter.com/wC0uAXcJUn — dani mattei (@daniDpVox) January 4, 2025

De asemenea, au fost evidenţiate personalităţi precum bucătarul José Andrés, fondatorul ONG-ului World Central Kitchen, şi primatologul Jane Goodall, o voce importantă în protecţia mediului.

„Oameni cu adevărat extraordinari care şi-au dăruit timpul lor preţios pentru a modela cultura şi cauza Americii”, a lăudat preşedintele.

Anna Wintour receives the Presidential Medal of Freedom by U.S. President Joe Biden. pic.twitter.com/eQahEoqAdn — Favs Pop Culture (@favspopculture) January 4, 2025

Printre persoanele de onoare ale democratului în vârstă de 82 de ani se numără şi mai multe opţiuni politice.

Biden presents the Medal of Freedom to George Soros, accepted by his son, Alex. A man who, admittedly, helped the Nazis round up jews in WW2, is the Democrat’s billionaire financier, the mastermind behind the BLM/Antifa riots, and owns corrupt judges/politicians nationwide. He… pic.twitter.com/8pSIA4LN0h — Clandestine (@WarClandestine) January 4, 2025

Finanţatorul şi filantropul George Soros a primit prestigioasa medalie, care a fost ridicată sâmbătă de fiul său Alexander.

Un gest pe care omul forte al lui Trump şi miliardarul Elon Musk l-a criticat, numindu-l o „parodie”.

Democrata Hillary Clinton a fost de asemenea onorată, în aplauze furtunoase, pentru că „a făcut istorie în mai multe rânduri” de-a lungul carierei sale, în special devenind prima femeie desemnată de un partid major pentru o alegere prezidenţială americană.

Lionel Messi, fotbalist argentinian şi atacant al echipei Inter Miami, a fost de asemenea invitat să primească prestigioasa medalie, dar nu a participat la ceremonie.

Joe Biden a ales, de asemenea, să-l onoreze, postum, pe politicianul George Romney, tatăl senatorului republican Mitt Romney, precum şi pe Robert Francis Kennedy, mai cunoscut ca „Bobby” Kennedy sau „RFK”.

Procuror general pe vremea când fratele său „JFK” era preşedinte, Bobby Kennedy a fost asasinat în 1968, în timp ce încerca să obţină nominalizarea democraţilor.

„Moştenirea sa continuă să îi inspire pe cei dedicaţi justiţiei, egalităţii şi serviciului public”, a comentat guvernul american.

El este tatăl lui Robert Kennedy Jr sau „RFK Jr”, un sceptic al vaccinurilor, ales de Donald Trump pentru a fi următorul său ministru al sănătăţii.

Aceste numiri ilustrează dorinţa lui Joe Biden de a-şi lăsa amprenta, cel puţin simbolic, înainte de revenirea rivalului său republican la Casa Albă.

Tune in as I deliver remarks at a Medal of Freedom Ceremony. https://t.co/hXr7Qe41RX — President Biden (@POTUS) January 4, 2025

„Preşedintele Biden crede că oamenii mari îşi păstrează întotdeauna credinţa, se asigură că toată lumea are o şansă şi pun dreptatea mai presus de orice”, a declarat Casa Albă în comunicatul de prezentare a listei celor 19 personalităţi alese pentru această ultimă promovare din mandatul democratului.

Joi, Joe Biden a înmânat o altă decoraţie unuia dintre duşmanii declaraţi ai lui Donald Trump, fosta deputată republicană Liz Cheney, care a făcut parte dintr-o comisie parlamentară care a investigat asaltul asupra Capitoliului la 6 ianuarie 2021 de către susţinători ai fostului şi acum viitorului preşedinte.

Acesta din urmă şi-a exprimat vineri indignarea, calificând-o pe fiica fostului vicepreşedinte Dick Cheney drept "complet coruptă" şi apreciind, pe platforma sa Truth Social, că "Biden a recompensat-o doar pentru că îl urăşte pe Trump".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: