Bono, solistul trupei U2, a primit de la Joe Biden ”Medalia Prezidențială a Libertății”. Urmează George Soros

Muzicianul din Dublin, care este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din lume, a devenit, de asemenea, un susținător vocal al unor diverse probleme, care variază de la reducerea datoriilor pentru țările în curs de dezvoltare până la activismul împotriva SIDA.

Medalia este acordată persoanelor care au adus contribuții deosebit de meritorii la securitatea sau interesele naționale ale Statelor Unite, la pacea mondială sau la activități culturale sau alte activități publice sau private semnificative.

El este primul irlandez care primește această medalie, după fostul președinte Mary Robinson, care a primit distincția de la președintele american Barack Obama în 2009, notează publicația Irish Times.

U2 este una dintre cele mai mari trupe rock din lume, de când a fost formată, în 1976, de către studenții de la Mount Temple Comprehensive, lansând 15 albume de studio și câștigând 22 de premii Grammy.

Grupul - format din Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen jnr - a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2005.

Sâmbătă, în cadrul unei ceremonii la Casa Albă, 19 persoane, printre care artiști, foști oficiali ai guvernului american, sportivi și filantropi, vor fi onorate de Joe Biden pentru contribuțiile lor la serviciul public. Printre cei care vor primi medalia se numără fostul secretar de stat american Hillary Clinton, baschetbalistul retras Earvin "Magic" Johnson, creatorul de modă Ralph Lauren, jucătorul de fotbal Lionel Messi, filantropul George Soros, editorul de modă și directorul media de lungă durată Anna Wintour și starul de cinema Denzel Washington.

Robert F Kennedy, fost procuror general și senator al SUA, va fi citat postum, chiar în momentul în care fiul și omonimul său a fost ales de Donald Trump pentru a supraveghea politica de sănătate publică în viitoarea administrație.

Printre alți laureați se numără bucătarul de origine spaniolă Josė Andrės, care a fondat World Central Kitchen, despre care Casa Albă a declarat că "a revoluționat modul în care ajutorul alimentar ajunge la comunitățile afectate de dezastre naturale și conflicte din întreaga lume".

Michael J Fox, actorul cunoscut mai ales pentru filmele "Înapoi în viitor", a fost onorat pentru susținerea cercetării și dezvoltării bolii Parkinson; William Nye, cunoscut sub numele de "Bill Nye the Science Guy", pentru promovarea educației științifice; și David Rubenstein, cofondator al Carlyle Group, pentru dedicarea sa față de restaurarea monumentelor istorice.

Potrivit Casei Albe, Tim Gill, fondatorul companiei de software de editare Quark, a fost distins pentru că a contribuit "la obținerea unor victorii-cheie în lupta pentru egalitatea căsătoriilor și protecția împotriva discriminării". Cineastul George Stevens jr., fondatorul American Film Institute, a fost lăudat pentru "idealurile americane de echitate rasială și justiție timp de o jumătate de secol".

Medalia prezidențială a libertății a fost instituită de președintele John F. Kennedy în 1963.

Printre laureații din lumea culturii, divertismentului și artelor care au primit medalia în trecut se numără poetul TS Eliot, comediantul Bob Hope, muzicianul de jazz Duke Ellington, actorul John Wayne, dramaturgul Tennessee Williams, cântărețul Frank Sinatra, cântărețul BB King, romanciera Harper Lee, poeta Maya Angelou, cantautorul Bob Dylan, actorii Meryl Streep, Denzel Washington și Robert De Niro, cântăreții Diana Ross și Bruce Springsteen și cineastul Steven Spielberg.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: