Bloomberg: UE vrea să elimine urgent toate tarifele vamale la produsele americane, pentru a-i face pe plac lui Donald Trump

27-08-2025 | 16:59
donald trump
Getty

Uniunea Europeană intenționează să accelereze procesul legislativ până la sfârșitul săptămânii, pentru a elimina toate tarifele vamale impuse produselor industriale din SUA, scrie Bloomberg.

Mihaela Ivăncică

Măsura vine ca răspuns la o solicitare a președintelui Donald Trump înainte ca SUA să reducă taxele vamale aplicate exporturilor de automobile din blocul comunitar.

Comisia Europeană, responsabilă de politica comercială a Uniunii Europene, intenționează să ofere tarife preferențiale pentru anumite produse din pește, fructe de mare și produse agricole, au declarat surse apropiate discuțiilor.

Deși oficialii UE recunosc că acordul comercial încheiat cu administrația Trump este în avantajul Statelor Unite, consideră că este un compromis necesar pentru a asigura stabilitate și previzibilitate mediului de afaceri.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a descris anterior înțelegerea drept „un acord solid, dacă nu chiar perfect”.

Donald Trump
Trump amenință din nou cu sancțiuni economice împotriva Rusiei. „Foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac”

Contextul amenințărilor tarifare din partea SUA

Măsura vine în contextul în care Donald Trump a amenințat că va impune tarife și alte sancțiuni împotriva țărilor care impun taxe asupra serviciilor digitale, fără a menționa clar care state ar fi vizate sau dacă Uniunea Europeană s-ar număra printre ele.

Donald Trump a criticat în mod constant reglementările UE din domeniul tehnologiei, care afectează companii americane de top precum Google, Meta și Apple Inc.

În prezent, mașinile și piesele auto din Uniunea Europeană sunt supuse unui tarif de 27,5% la exportul către Statele Unite. Deși cele două părți au ajuns la un acord comercial care prevede reducerea taxelor americane la aproximativ 15% pentru majoritatea produselor europene, Donald Trump a precizat că această reducere nu va include sectorul auto până când nu va fi introdusă o legislație clară pentru eliminarea completă a tarifelor industriale și a altor taxe.

Dacă Uniunea Europeană va adopta legislația până la sfârșitul lunii, tariful vamal de 15% aplicat autovehiculelor europene va fi aplicat retroactiv începând cu 1 august.

Autovehiculele reprezintă unul dintre cele mai importante produse exportate de blocul comunitar către SUA, Germania exportând singură autovehicule și piese auto noi în valoare de 34,9 miliarde de dolari către piața americană în 2024.

Într-un efort de a accelera procesul, Comisia Europeană a decis să renunțe la evaluarea de impact — o procedură standard în astfel de cazuri, au declarat surse pentru Bloomberg.

Președintele Donald Trump a impus o taxă severă de 50% asupra produselor indiene, ca sancțiune pentru achizițiile de petrol rusesc, contrar eforturilor Washingtonului de a consolida relațiile cu New Delhi, transmite Bloomberg. Noile tarife, cele mai mari din Asia, au intrat în vigoare miercuri, dublând taxa anterioră de 25% aplicată exporturilor din India.

Excepțiile de la taxe

Taxele vor afecta peste 55% din mărfurile exportate către SUA — cea mai importantă piață pentru India — vizând în special industriile cu consum intens de forță de muncă, precum textilele și bijuteriile.

Exporturile esențiale, cum ar fi electronicele și produsele farmaceutice, rămân scutite, protejând, cel puțin temporar, investițiile semnificative ale Apple Inc. în noile sale fabrici din India.

Această decizie marchează o deteriorare rapidă a relațiilor dintre cele două țări și o schimbare majoră în strategia Washingtonului, care până acum cultiva relații strânse cu India pentru a contrabalansa influența Chinei.

Trump a criticat India pentru că a cumpărat petrol rusesc, care, potrivit lui, finanța războiul președintelui Vladimir Putin în Ucraina. New Delhi și-a apărat relațiile cu Rusia și a calificat acțiunile SUA drept „nedrepte, nejustificate și nerezonabile”.

Tarifele extrem de ridicate amenință competitivitatea exporturilor Indiei față de rivali precum China și Vietnam, ridicând în același timp semne de întrebare cu privire la ambițiile prim-ministrului Narendra Modi de a transforma națiunea sud-asiatică într-un important centru de producție.

Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Sursa: Bloomberg

27-08-2025 16:17

