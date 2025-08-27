Trump amenință din nou cu sancțiuni economice împotriva Rusiei. „Foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac”

Stiri externe
27-08-2025 | 09:30
Donald Trump
Getty

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că este pregătit să impună sancţiuni economice împotriva Rusiei dacă preşedintele acesteia, Vladimir Putin, nu va ajunge la un acord de pace cu Ucraina.

autor
Sabrina Saghin

„Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină", a spus Trump, întrebat dacă Putin va suporta consecinţele dacă nu va ajunge la un acord de pace cu Ucraina.

„Avem sancţiuni economice. Vorbesc despre economie pentru că nu vom intra într-un război mondial", a adăugat el.

Preşedintele american s-a abţinut până acum de la sancţiunile cu care îl ameninţă de multă vreme pe Putin într-o tentativă de a pune capăt războiului lung de trei ani care până acum a rezistat eforturilor sale de mediere.

Trump cere negocieri directe

Trump doreşte discuţii unu la unu între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin. Deşi Zelenski a fost în principiu de acord cu astfel de convorbiri, Putin încă nu a adoptat o astfel de poziţie. Kremlinul a sugerat că nicio astfel de întâlnire nu este în prezent în pregătire.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump le-a urat ''mult noroc'' lui Taylor Swift şi lui Travis Kelce care au anuțat că urmează să se căsătorească

„Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic. Un război economic va fi rău, şi va fi rău pentru Rusia, şi nu vreau acest lucru", a afirmat Trump la şedinţa guvernului de la Casa Albă.

„Nici Zelenski nu este chiar nevinovat", a mai apreciat Trump.

În pofida progresului diplomatic lent, oficiali americani şi europeni discută despre potenţiale garanţii de securitate pe care Washingtonul le-ar putea furniza Kievului dacă se ajunge la un acord, care ar putea fi sprijinul aerian sau schimbul de informaţii.

Sancțiuni economice și taxe vamale

Trump a sugerat de multă vreme utilizarea unor instrumente economice împotriva ţărilor angrenate în războaie. De asemenea, a impus în cazul Indiei creşterea cu 25% a taxelor vamale, începând chiar de miercuri, din cauza faptului că aceasta cumpără petrol rusesc.

India este unul dintre cei mai mari consumatori de petrol rusesc.

Trump a sugerat marţi că este deschis către „utilizarea unui sistem foarte puternic de taxe vamale care să fie foarte costisitor pentru Rusia sau Ucraina" pentru ca acestea să facă pace. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, donald trump,

Dată publicare: 27-08-2025 09:30

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Trump exclude un război între SUA și Rusia, dar îl amenință pe Putin. ”Noi vrem un sfârșit”
Stiri externe
Trump exclude un război între SUA și Rusia, dar îl amenință pe Putin. ”Noi vrem un sfârșit”

Preşedintele american Donald Trump anunţă marţi că este pregătit să impună sancţiuni economice Rusiei, dacă preşedintele rus Vladimir Putin refuză să accepte un armistiţiu şi ameninţă cu consecinţe grave, relatează Reuters.

Donald Trump le-a urat ''mult noroc'' lui Taylor Swift şi lui Travis Kelce care au anuțat că urmează să se căsătorească
Stiri externe
Donald Trump le-a urat ''mult noroc'' lui Taylor Swift şi lui Travis Kelce care au anuțat că urmează să se căsătorească

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a urat ''mult noroc'' vedetei pop Taylor Swift şi jucătorului de fotbal american Travis Kelce, care au anunţat marţi că urmează să se căsătorească, informează AFP.

 

Trump promite pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C. Acolo legea a fost abolită în 1981
Stiri externe
Trump promite pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C. Acolo legea a fost abolită în 1981

Președintele american Donald Trump a declarat marți că va solicita aplicarea pedepsei cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C., deși această sancțiune a fost abolită în capitala SUA în 1981, transmite AFP.

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit la sediul Guvernului, pentru modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost o nouă seară de discuții intense între partenerii de guvernare.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59