Donald Trump le-a urat ''mult noroc'' lui Taylor Swift şi lui Travis Kelce care au anuțat că urmează să se căsătorească

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a urat ''mult noroc'' vedetei pop Taylor Swift şi jucătorului de fotbal american Travis Kelce, care au anunţat marţi că urmează să se căsătorească, informează AFP.

''Le urez mult noroc'', le-a răspuns Donald Trump jurnaliştilor care i-au pus întrebări la finalul unui consiliu de miniştri desfăşurat la Casa Albă.

''Cred că el este un jucător foarte bun, un tip grozav, iar ea este o persoană extraordinară'', a spus preşedintele, care a criticat-o în mai multe ocazii pe vedeta pop Taylor Swift.

Cântăreaţa americană Taylor Swift şi Travis Kelce, jucător de fotbal american al echipei Kansas City Chiefs, şi-au anunţat marţi logodna pe o reţea de socializare, informează Reuters.

Într-un mesaj comun publicat pe Instagram, cei doi au scris: ''Profesoara voastră de engleză se căsătoreşte cu profesorul de sport''. Mesajul este însoţit de mai multe fotografii în care Kelce o cere în căsătorie pe cântăreaţă.

Anunţul logodnei a fost întâmpinat cu entuziasm pe reţeaua de socializare, postare fiind apreciată de peste trei milioane de persoane în 30 de minute. Liga Naţională de Fotbal (NFL) s-a numărat printre cei care au publicat un mesaj de felicitare.

Swift şi Kelce, amândoi în vârstă de 35 de ani, au început să iasă împreună în 2023 după ce cântăreaţa a susţinut un concert pe Arrowhead Stadium - terenul de acasă al echipei Kansas City Chiefs. Kelce a declarat în cadrul podcastului ''New Heights'' că a fost dezamăgit că nu a avut şansa să o întâlnească la acel concert.

Cântăreaţa şi-a făcut apoi apariţia la mai multe meciuri în care a evoluat Kelce începând cu luna septembrie 2023. Jucătorul de fotbal a însoţit-o de asemenea la mai multe concerte din cadrul turneului Eras Tour, care a avut încasări de peste 2 miliarde de dolari.

Taylor Swift deţine 14 trofee Grammy, dintre care patru în categoria Albumul Anului, un record în istoria acestor premii. Cântăreaţa a anunţat recent viitorul album, intitulat ''The Life of a Showgirl'', în cadrul podcastului ''New Heights'', pe care Kelce îl realizează alături de fratele lui, Jason Kelce.

Cântăreaţa compune deseori melodii despre problemele cu care se confruntă în relaţiile romantice.

Vedeta a spus că viitorul album, preconizat să fie lansat pe 3 octombrie, va fi unul optimist pentru că ''viaţa e mai veselă''.

