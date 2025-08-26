Donald Trump le-a urat ''mult noroc'' lui Taylor Swift şi lui Travis Kelce care au anuțat că urmează să se căsătorească

26-08-2025 | 22:45
Donald Trump
Getty

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a urat ''mult noroc'' vedetei pop Taylor Swift şi jucătorului de fotbal american Travis Kelce, care au anunţat marţi că urmează să se căsătorească, informează AFP.

 

Vlad Dobrea

''Le urez mult noroc'', le-a răspuns Donald Trump jurnaliştilor care i-au pus întrebări la finalul unui consiliu de miniştri desfăşurat la Casa Albă.

''Cred că el este un jucător foarte bun, un tip grozav, iar ea este o persoană extraordinară'', a spus preşedintele, care a criticat-o în mai multe ocazii pe vedeta pop Taylor Swift.

Taylor Swift şi Travis Kelce s-au logodit

 

Cântăreaţa americană Taylor Swift şi Travis Kelce, jucător de fotbal american al echipei Kansas City Chiefs, şi-au anunţat marţi logodna pe o reţea de socializare, informează Reuters.

Într-un mesaj comun publicat pe Instagram, cei doi au scris: ''Profesoara voastră de engleză se căsătoreşte cu profesorul de sport''. Mesajul este însoţit de mai multe fotografii în care Kelce o cere în căsătorie pe cântăreaţă.

Donald Trump
Trump promite pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C. Acolo legea a fost abolită în 1981

Anunţul logodnei a fost întâmpinat cu entuziasm pe reţeaua de socializare, postare fiind apreciată de peste trei milioane de persoane în 30 de minute. Liga Naţională de Fotbal (NFL) s-a numărat printre cei care au publicat un mesaj de felicitare.

Swift şi Kelce, amândoi în vârstă de 35 de ani, au început să iasă împreună în 2023 după ce cântăreaţa a susţinut un concert pe Arrowhead Stadium - terenul de acasă al echipei Kansas City Chiefs. Kelce a declarat în cadrul podcastului ''New Heights'' că a fost dezamăgit că nu a avut şansa să o întâlnească la acel concert.

Cântăreaţa şi-a făcut apoi apariţia la mai multe meciuri în care a evoluat Kelce începând cu luna septembrie 2023. Jucătorul de fotbal a însoţit-o de asemenea la mai multe concerte din cadrul turneului Eras Tour, care a avut încasări de peste 2 miliarde de dolari.

Taylor Swift deţine 14 trofee Grammy, dintre care patru în categoria Albumul Anului, un record în istoria acestor premii. Cântăreaţa a anunţat recent viitorul album, intitulat ''The Life of a Showgirl'', în cadrul podcastului ''New Heights'', pe care Kelce îl realizează alături de fratele lui, Jason Kelce.

Cântăreaţa compune deseori melodii despre problemele cu care se confruntă în relaţiile romantice.

Vedeta a spus că viitorul album, preconizat să fie lansat pe 3 octombrie, va fi unul optimist pentru că ''viaţa e mai veselă''.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 26-08-2025 22:45

