Fundația Gates a declarat că decizia a fost luată după „o analiză atentă” și „pentru a se asigura că atenția rămâne concentrată pe prioritățile cheie [ale summitului]”, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Retragerea lui Gates survine pe fondul unei controverse privind legăturile sale cu pedofilul Jeffrey Epstein, după ce numele său a fost menționat în noi dosare publicate de Departamentul de Justiție al SUA în ianuarie, transmite BBC.

Purtătorul de cuvânt al lui Gates a calificat afirmațiile din dosare ca fiind „absolut absurde și complet false”, iar miliardarul a declarat că regretă că a petrecut timp cu Epstein.

Gates nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală de către victimele lui Epstein, iar apariția numelui său în dosare nu implică nicio activitate penală.

Fundația Gates a declarat că Ankur Vora, președintele birourilor sale din Africa și India, va vorbi la summit în locul lui Gates.

Organizația a adăugat că rămâne „pe deplin angajată” în activitatea sa din India pentru promovarea „obiectivelor comune în materie de sănătate și dezvoltare”.

Decizia lui Gates de a nu lua cuvântul la summit a venit după zile de incertitudine cu privire la participarea sa.

El se află în prezent în India și a vizitat luni statul sudic Andhra Pradesh, unde, potrivit unor informații, a discutat inițiative pentru promovarea sănătății, agriculturii, educației și tehnologiei.

După ce mass-media a speculat că el se va retrage de la summit, fundația sa a declarat marți că el va ține discursul conform programului.

Retragerea lui Gates este o lovitură pentru summit, pe care India l-a prezentat ca o reuniune emblematică pentru a poziționa țara ca un centru global de IA.

Summitul de cinci zile include discuții politice, prezentări de start-up-uri și întâlniri cu ușile închise pe tema guvernanței, infrastructurii și inovării în domeniul IA.

Evenimentul a fost marcat și de promisiuni de investiții din partea unor companii, printre care Microsoft, pentru extinderea accesului la IA și a infrastructurii în țări precum India.

La eveniment participă delegați din peste 100 de țări, inclusiv mai mulți lideri mondiali.

Însă summitul a fost deja marcat de unele controverse legate de gestionarea defectuoasă din prima zi și de afirmațiile unei universități indiene că ar fi dezvoltat un câine robot, care s-a dovedit a fi fabricat în China.

Apeluri la democratizarea IA

Deși Gates nu participă, alte nume mari sunt prezente la summit.

Șeful OpenAI, Sam Altman, a declarat într-un discurs că lumea ar trebui să se ocupe „urgent” de reglementarea IA.

„Democratizarea IA este cea mai bună modalitate de a asigura prosperitatea umanității”, a afirmat el, adăugând că centralizarea tehnologiei într-o singură companie sau țară „ar putea duce la ruină”.

„Nu vreau să sugerez că nu vom avea nevoie de reglementări sau măsuri de protecție. Evident că avem nevoie de ele, urgent, la fel cum avem nevoie și pentru alte tehnologii puternice”, a adăugat Altman.

Prim-ministrul indian Narendra Modi și președintele francez Emmanuel Macron au făcut apeluri similare pentru democratizarea IA și pentru o abordare comună a inovării.

În discursul său de la summit, Modi a afirmat că este necesar să se împărtășească tehnologia „astfel încât oamenii să nu devină doar un punct de date pentru IA sau să rămână o materie primă pentru IA”.

„IA trebuie să devină un mijloc de incluziune și de împuternicire, în special pentru țările din sudul globului”, a afirmat el.

Macron, care a purtat anterior discuții bilaterale cu Modi, a afirmat că este necesar să se schimbe discuția privind IA de la „să facem mai mult” la „să facem mai bine împreună”.

Această temă a fost abordată și de alți vorbitori, printre care șeful ONU, Antonio Guterres, care a subliniat că viitorul IA nu ar trebui „decis de o mână de țări” sau lăsat la „capriciile câtorva miliardari”.

Directorul executiv al Google, Sundai Pichai, a subliniat rolul crescând al Indiei în peisajul IA.

El a spus că firma sa lucrează la înființarea unui centru de IA în orașul Vishakhapatnam din sudul țării, care, potrivit lui, ar contribui la crearea de locuri de muncă și la aducerea IA de ultimă generație în India.

Miliardarul Mukesh Ambani s-a angajat, între timp, să investească 110 miliarde de dolari (81,4 miliarde de lire sterline) în următorii șapte ani pentru a construi ecosistemul de IA al Indiei, în timp ce șeful Anthropic, Amodei, a declarat că ar dori să colaboreze cu India la „testarea și evaluarea modelelor pentru riscuri de siguranță și securitate”.