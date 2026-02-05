Declarația vine după ce fosta lui soție, Melinda French Gates, a spus că magnatul trebuie să ofere explicații despre acea relație, informează AFP.

Ciorna unui mesaj scris pe e-mail de Jeffrey Epstein, făcută publică pe 30 ianuarie de Departamentul american de Justiție, în masa uriașă de documente provenind din dosarul Epstein, evocă relații extraconjugale ale miliardarului Bill Gates.

Divorțul cofondatorului companiei Microsoft în 2021 a fost motivat în special de relația lui de prietenie cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, decedat în închisoare în 2019.

În acel mesaj, pe care se pare că nu l-a expediat în cele din urmă, Jeffrey Epstein se lăuda cu faptul că l-a ajutat pe Bill Gates să își procure medicamente pentru 'a remedia consecințele relațiilor sale sexuale cu fete rusoaice'.

Contactată de Radioteleviziunea publică americană NPR despre cele mai recente dezvăluiri din scandalul Epstein, Melinda French Gates a declarat marți că Bill Gates și alții sunt cei care trebuie să ofere explicații.

'Aceste întrebări sunt pentru acei oameni și chiar pentru fostul meu soț, ei sunt cei care trebuie să răspundă, nu eu', a spus ea.

'Sunt atât de fericită că m-am îndepărtat de toată acea mizerie', a adăugat ea, confirmând totodată rolul jucat în divorțul ei de relația de prietenie dintre Bill Gates și Jeffrey Epstein.

Bill Gates a dezmințit însă alegațiile din acea ciornă de e-mail într-un interviu acordat pentru postul TV australian 9News, așa cum a făcut-o deja și Fundația Gates săptămâna trecută, denunțând 'acuzații absolut absurde ale unui mincinos notoriu'.

'Acest e-mail nu a fost niciodată trimis și era fals, deci nu știu ce intenționa să facă cu el', a declarat miliardarul american.

'Regret fiecare minut pe care l-am petrecut cu el, regret și îmi cer scuze pentru asta', a adăugat el, considerând că face 'parte dintre numeroasele persoane care regretă că l-au cunoscut vreodată'.

Bill Gates a afirmat că s-a întâlnit cu Jeffrey Epstein doar în timpul unor prânzuri, dar nu a mers niciodată pe insula lui și nici 'nu s-a întâlnit cu femei' prin intermediul acestuia.

'Cu cât vor ieși la iveală mai multe informații, cu atât se va vedea mai mult că, deși acea perioadă a fost o eroare, nu am avut nicio legătură cu acest tip de comportament', a adăugat el.

Cele 'peste 3 milioane de pagini' de documente publicate pe 30 ianuarie nu conțin elemente noi care ar putea duce la cercetări judiciare suplimentare, a precizat încă de la bun început numărul 2 din Departamentul american al Justiției, Todd Blanche.

Simpla menționare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu presupune nicio faptă condamnabilă, a priori, care să fi fost comisă de acea persoană.

Însă documentele arată cel puțin anumite legături între infractorul sexual sau anturajul său și anumite personalități care, adeseori, au minimalizat sau chiar au negat existența unor astfel de relații.