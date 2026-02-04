Ea a declarat într-un podcast NPR că a simțit „o tristețe incredibilă” și că „orice întrebări rămân” așa că trebuie să primească răspunsuri de la persoanele menționate în dosare, inclusiv fostul ei soț, arată BBC.

„Sunt atât de fericită să fiu departe de toată mizeria asta”, a spus ea. Ea a divorțat în 2021 de Bill Gates.

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA includ o acuzație a lui Epstein potrivit căreia Bill Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală. Purtătorul de cuvânt al lui Gates a calificat această afirmație ca fiind „absolut absurdă”.

BBC a contactat reprezentanții săi pentru a obține comentarii cu privire la declarațiile fostei sale soții.

Este de menționat că Bill Gates nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală de către victimele lui Epstein, iar apariția numelui său în dosare nu implică nicio activitate criminală.

Miliardarul a rupt tăcerea după publicarea dosarelor de către Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) într-un interviu acordat 9News în Australia. El a spus că interacțiunile cu Epstein au fost limitate și că nu a vizitat insula lui Epstein.

„Regret fiecare minut petrecut cu el și îmi cer scuze pentru ce am făcut”, a spus Gates.

Melinda French Gates, fosta lui soție, în interviul acordat podcastului Wild Card al NPR, a spus: „Pentru mine, personal, este greu de fiecare dată când apar aceste detalii, nu-i așa? Pentru că îmi readuc aminte de unele momente foarte, foarte dureroase din căsnicia mea”.

Ea a adăugat: „Orice întrebări ar rămâne acolo – nu pot nici măcar să încep să le cunosc pe toate – acele întrebări sunt pentru acei oameni și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă la aceste întrebări, nu eu”.

Media din SUA a relatat că, înainte de separarea lor – după 27 de ani de căsnicie – Melinda French Gates era supărată din cauza relației soțului ei cu Epstein. După ce s-a anunțat despărțirea lor, Bill Gates a recunoscut că a avut o aventură cu o angajată Microsoft în 2019.

Trei milioane de documente DOJ, cu numele lui Gates

Numele lui Bill Gates a apărut în peste trei milioane de documente publicate săptămâna trecută de Departamentul Justiției. Două e-mailuri din 18 iulie 2013 par să fi fost redactate de Epstein, dar nu este clar dacă au fost trimise vreodată lui Gates. Ambele au fost trimise de pe contul de e-mail al lui Epstein și înapoi la același cont, în timp ce niciun cont de e-mail asociat cu Gates nu este vizibil, și ambele e-mailuri sunt nesemnate.

Unul dintre e-mailuri este redactat ca o scrisoare de demisie din partea Fundației Bill și Melinda Gates și expeditorul se plânge de faptul că a trebuit să procure medicamente pentru Bill „pentru a face față consecințelor relațiilor sexuale cu rusoaice”.

În celălalt, care începe cu „Dragă Bill”, Epstein se plânge de faptul că Bill Gates a pus capăt unei prietenii și face mai multe afirmații despre faptul că Bill Gates a încercat să ascundă o infecție cu transmitere sexuală, inclusiv de soția sa de atunci, Melinda.

În interviul acordat presei australiene, Bill Gates a adăugat că e-mailul nu a fost niciodată trimis și că conținutul acestuia era „fals”.

Epstein și Bill Gates, doar „câteva cine”

De-a lungul anilor, Bill Gates și reprezentanții săi au minimizat legătura sa cu Epstein. El a declarat anterior că au avut doar „câteva cine” pentru a discuta un proiect filantropic care nu s-a concretizat.

După ultimele acuzații, un purtător de cuvânt al lui Bill Gates a declarat: „Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu a avut o relație continuă cu Gates și măsurile extreme la care ar fi recurs pentru a-l înscena și defăima”.

„Aceste afirmații – provenite de la un mincinos dovedit și nemulțumit – sunt absolut absurde și complet false” a adăugat acesta.

Multe dintre documentele, e-mailurile și fotografiile incluse în milioanele de dosare publicate săptămâna trecută de Departamentul Justiției al SUA dezvăluie vasta rețea de celebrități, oameni de afaceri și lideri mondiali legați de Epstein – contacte care au persistat în unele cazuri chiar și după condamnarea sa din 2008 pentru solicitare de favoruri sexuale de la o fată de 14 ani.

Epstein a murit în condiții stranii într-o închisoare din New York în 2019, în timp ce aștepta procesul într-un caz de trafic sexual.