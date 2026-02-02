Un e-mail care descria ideea făcea referire la proiecte propuse, cum ar fi scenarii simulate de epidemii, extinderea infrastructurii de date medicale şi cercetarea în domeniul neurotehnologiei, care ar putea fi utile pentru securitatea naţională.

În noile fişiere publicate, vineri, de Departamentul Justiţiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma în iulie 2013 că Bill Gates i-ar fi cerut unui consilier medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală, ”ca urmare a relaţiilor sexuale cu fete ruse”, şi că, din acest motiv, i-ar fi administrat pe ascuns antibiotice soţiei sale de atunci, Melinda.

Potrivit unor dezvăluiri anterioare, Epstein ar fi încercat în 2017 să-l şantajeze pe Gates cu o presupusă relaţie cu jucătoarea de bridge Mila Antonova. Epstein ar fi fost enervat de faptul că Gates nu dorea să participe la un fond caritabil creat împreună cu JP Morgan, susţine un purtător de cuvânt al lui Gates.

Gates a spus în mod repetat că relaţia sa cu Epstein a fost limitată la discuţii despre filantropie şi că întâlnirile din 2011 şi 2014, inclusiv o cină la reşedinţa lui Epstein din Manhattan şi o fotografie la sediul Microsoft, au fost ”o mare greşeală”.

În 2008, Epstein a condamnat pentru infracţiuni sexuale. A murit în 2019 în închisoarea din Manhattan, în ceea ce autorităţile au clasificat drept sinucidere.



