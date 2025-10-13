Bilanțul ploilor torențiale din Mexic a crescut la 47 de morți. Salvatorii încearcă să deblocheze drumurile. GALERIE FOTO

Stiri externe
13-10-2025 | 09:10
inundatii mexic
Getty

Bilanțul ploilor torențiale din estul și centrul Mexicului a crescut la 47 de morți. Salvatorii civili și militari întâmpină mari dificultăți în a debloca drumurile pentru a ajunge în satele izolate afectate de inundații.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Alte trei decese s-au adăugat bilanţului precedent, stabilit la 44 de morţi. Statele unde s-au înregistrat cele mai numeroase decese şi cele mai însemnate pagube materiale sunt Hidalgo, Puebla şi Veracruz, a precizat Ministerul Securităţii într-un comunicat, informează AFP.

Alte 39 de persoane sunt date dispărute, însă autorităţile locale estimează că anumite cazuri ar putea fi legate de nefuncţionalitatea reţelei de telecomunicaţii în satele şi zonele izolate

Poduri aeriene pentru transportul ajutoarelor

''Numeroase rute sunt încă impracticabile, iar anumite localităţi rămân inaccesibile. Astăzi au fost puse în funcţiune poduri aeriene pentru transportul hranei şi apei potabile'', a declarat presei, în timpul după-amiezii, preşedinta Claudia Sheinbaum, care se află la Poza Rica, în nordul statului Veracruz.

Sheinbaum s-a deplasat cu elicopterul militar în trei dintre localităţile afectate, promiţându-le locuitorilor să le furnizeze un ajutor financiar.

Aceste regiuni, traversate de Sierra Madre Oriental, un lanţ muntos care se întinde de-a lungul coastei Golfului Mexic, s-au confruntat cu o furtună tropicală care a declanşat ploi intense începând de joi.

Precipitaţiile au provocat revărsarea râurilor, inundarea unor sate întregi, alunecări de teren, prăbuşirea unor drumuri şi porturi, precum şi pene de curent şi de telecomunicaţii.

Norii s-au disipat în cele din urmă duminică, ceea ce a permis intensificarea eforturilor pentru redeschiderea drumurilor montane şi a permis accesul în zeci de sate mici.

Restabilirea alimentării cu energie electrică

Angajaţi din cadrul companiei publice de energie au reuşit să restabilească alimentare cu electricitate, ceea ce ar trebui să contribuie la ameliorarea comunicaţiilor telefonice.

Reporterii AFP s-au deplasat în zone din municipalitatea Tenango de Doria, în statul Hidalgo, la poalele satelor montane unde accesul e blocat.

Numeroşi locuitori parcurg pe jos kilometri întregi în ambele sensuri, unii dintre aceştia urcând în sate pentru a afla veşti de la apropiaţi, alţii coborând pentru a procura alimente şi medicamente.

''Am plecat din motive de sănătate şi pentru că nu avem alimente şi pentru că (comercianţii) profită de situaţie pentru a creşte preţurile'', a declarat pentru AFP Giovani, un locuitor de 28 de ani din regiune, care a preferat să-şi păstreze anonimatul. 

Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie

Sursa: Agerpres

Etichete: ploi, inundatii, mexic,

Dată publicare: 13-10-2025 09:10

