Peste 16.000 de persoane şi-au pierdut locuinţele, iar 856 de clădiri au fost avariate, a precizat, de asemenea, Ministerul Comunicaţiilor din Venezuela, fără a oferi cifre privind numărul persoanelor dispărute, pe care ONU îl estimează la până la 50.000.

Cele două cutremure, care au avut loc la un interval de 39 de secunde, au afectat în principal nordul ţării. În La Guaira, staţiune balneară situată la aproximativ 40 de kilometri de capitala Caracas, numeroase clădiri au fost transformate în praf sau aplatizate ca nişte mille-feuille.

Mulţi dintre cei afectaţi se află încă pe stradă sau în adăposturi precare din parcuri, fără nicio perspectivă. Caracas a fost, de asemenea, afectat: clădiri s-au prăbuşit, dar pagubele sunt cu mult mai mici decât în La Guaira.

Primul cutremur s-a produs la o adâncime de 21,9 km, la aproximativ 200 km vest de Caracas. Acesta a fost urmat de un al doilea, la 10 km adâncime, înregistrat 39 de secunde mai târziu, la 45 km distanţă, apoi de aproximativ douăzeci de replici, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Conform USGS, cutremurul cu magnitudinea de 7,5 este cel mai puternic care a lovit Venezuela din 1900 încoace, o ţară cu aproape 30 de milioane de locuitori, a cărei economie se află în criză de ani de zile.