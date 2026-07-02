Un supravieţuitor al cutremurelor din Venezuela a fost scos din dărâmături la opt zile după dezastru. VIDEO

În ultima fază a operaţiunii, aproximativ 30 de persoane au lucrat fără încetare în parcarea clădirii pentru a îndepărta dărâmăturile, în timp ce doi salvatori au săpat un tunel de trei metri.

Echipe din Statele Unite, El Salvador, Costa Rica, Portugalia, Mexic, Chile şi Venezuela au săpat timp de peste trei zile pentru a-l elibera, asigurându-i în acelaşi timp apă şi aer prin intermediul unor sonde şi al unui furtun.

Hernan Gil, un agent de securitate în vârstă de 43 de ani, fusese îngropat în cabina de pază a clădirii în care lucra, în Catia La Mar, din statul La Guaira (nord). Scos pe o targă, a fost preluat de o ambulanţă care urma să-l transporte la Caracas.

Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida de Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales! pic.twitter.com/PJiXoa2eKo

Înainte de a ajunge la supravieţuitor, aceştia au folosit un ciocan perforator pentru a sparge o ultimă placă de beton, după ce au semnalat riscul de prăbuşire a unui bloc învecinat. „Nu am văzut niciodată ceva atât de dificil, nu ştiu dacă a mai existat vreodată o operaţiune de salvare atât de îndelungată cu aceste caracteristici”, a comentat la faţa locului un salvator care a dorit să rămână anonim.

„Este un miracol” după opt zile sub ruine

„Este cu adevărat un miracol”, a declarat soţia lui Gil, Gusbimar Gonzalez. „Sunt complet uimită, pentru că este prima dată când văd atâtea ţări unindu-se astfel pentru a salva o singură persoană”, a mărturisit ea.

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a decretat şapte zile de doliu naţional „ca omagiu adus memoriei victimelor”.

Numărul acestora a fost revizuit în creştere, ajungând la 2.295 de morţi şi peste 11.000 de răniţi, potrivit preşedintelui Adunării Naţionale, Jorge Rodríguez. Dar catastrofa nu şi-a dezvăluit încă toate victimele: Naţiunile Unite estimează că 50.000 de persoane sunt date dispărute.

Au existat într-adevăr câţiva supravieţuitori miraculoşi, precum un băieţel de trei ani găsit în viaţă marţi, la şase zile după cel mai puternic cutremur pe care l-a cunoscut Venezuela de peste un secol.

Însă experţii afirmă că victimele blocate sub clădirile prăbuşite au şanse reduse de a supravieţui mai mult de 72 de ore.

Zeci de clădiri distruse poartă o literă mare D pictată cu vopsea spray. Înseamnă „deceased” (decedaţi), conform nomenclaturii internaţionale pentru operaţiunile de căutare şi salvare în cazul cutremurelor, şi pune capăt speranţelor de a mai găsi supravieţuitori acolo.

Într-o ţară care a fost deja supusă în ultimii ani restricţiilor de informare, guvernul a limitat, după tragedie, accesul în La Guaira, impunând voluntarilor un permis de trecere.

„A fost extrem de dificil să ajungem pe teritoriul venezuelean”, spune Luis Arteaga Benatuil, membru al grupului spaniol de căutare şi salvare USAR 13. „Ajungem târziu, dar obiectivul nostru rămâne acela de a salva vieţi”, dă el asigurări.

Polițiști arestați și acuzații de jaf

Amploarea pagubelor materiale a aruncat o parte a ţării în haos. Autorităţile venezuelene au înfiinţat centre de distribuire a ajutoarelor, dar supravieţuitorii se simt mai susţinuţi de străini şi de voluntari decât de autorităţi.

De altfel, patru poliţişti venezueleni au fost arestaţi pentru jafuri în zona afectată de dublul cutremur, potrivit Ministerului Justiţiei, după ce o înregistrare în care agenţii erau prinşi în flagrant delict de locuitorii furioşi a devenit virală.

În statul La Guaira, „penuria de alimente este generalizată, serviciile de bază nu mai există, iar comunicaţiile sunt în mare parte întrerupte”, a semnalat cu îngrijorare Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR). „Tensiunile în rândul populaţiei cresc, în timp ce accesul la ajutor rămâne limitat”, a avertizat organismul ONU.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) se teme de epidemii şi îşi exprimă îngrijorarea cu privire la sistemele „inadecvate” de urmărire a persoanelor dispărute şi de înregistrare a victimelor.

Perturbările serviciilor de sănătate, ale reţelelor de apă şi canalizare, combinate cu deplasările populaţiei, ar putea favoriza apariţia unor focare „de boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola, difteria şi tusea convulsivă”, a avertizat un purtător de cuvânt al organizaţiei, Christian Lindmeier.