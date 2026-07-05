Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO

În schimb, a primit un mesaj video emoționant chiar de la starul portughez și o invitație la unul dintre meciurile sale.
Andrés Mieles, în vârstă de 10 ani, este internat în continuare în spital după ce medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept. Vineri, copilul a avut parte de o surpriză de neuitat, când Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj video personalizat, relatează New York Post.
„Salut, Andrés! Ce faci? Îți trimit acest mesaj ca să îți transmit o îmbrățișare mare”, spune Ronaldo în înregistrare. „Știu că ești un mare fan al meu. Când te vei simți mai bine, aș vrea să te invit la unul dintre meciurile mele, ca să te bucuri de fotbal. Ce spui?”, îi transmite fotbalistul.
La final, Ronaldo adaugă: „Abia aștept să ne întâlnim. Toate cele bune, prietenul meu!”.
Andrés a fost scos de sub dărâmături la scurt timp după cutremurele din 24 iunie, care i-au distrus locuința din La Guaira și i-au ucis părinții și fratele.
Starul i-a trimis și un cadou
În timp ce se afla pe patul de spital, băiatul a fost filmat spunând că și-ar dori un simplu abțibild cu Cristiano Ronaldo, unul dintre cele 980 de abțibilduri necesare pentru completarea albumului Panini al Cupei Mondiale 2026.
Povestea lui a emoționat mii de oameni, inclusiv un oficial al clubului Real Madrid, care a luat legătura cu Ronaldo, fost jucător al echipei spaniole timp de nouă sezoane. Acesta i-a transmis mesajul muzicianului venezuelean Armando Poyo.
Vineri, Poyo a mers la spital împreună cu celebrul bucătar José Andrés pentru a-i arăta băiatului mesajul video și pentru a-i oferi mai multe cadouri.
Ulterior, muzicianul a dezvăluit pe rețelele sociale că Cristiano Ronaldo i-a trimis lui Andrés și un tricou cu autograf.
Până în prezent, cel puţin 2.954 de persoane au murit şi 16.592 au fost rănite în urma puternicului dublu cutremur care a devastat Venezuela pe 24 iunie, potrivit ultimului bilanţ, încă provizoriu, făcut public de guvernul interimar al acestei ţări din America Latină.
Primul cutremur s-a produs la o adâncime de 21,9 km, la aproximativ 200 km vest de Caracas. Acesta a fost urmat de un al doilea la 10 km adâncime, înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 km distanţă, apoi de aproximativ douăzeci de replici, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).
Conform USGS, cutremurul cu magnitudinea de 7,5 este cel mai puternic care a lovit Venezuela din 1900 încoace, o ţară cu aproape 30 de milioane de locuitori, a cărei economie se află în criză de ani de zile.