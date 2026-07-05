Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO

În schimb, a primit un mesaj video emoționant chiar de la starul portughez și o invitație la unul dintre meciurile sale.

Andrés Mieles, în vârstă de 10 ani, este internat în continuare în spital după ce medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept. Vineri, copilul a avut parte de o surpriză de neuitat, când Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj video personalizat, relatează New York Post.

„Salut, Andrés! Ce faci? Îți trimit acest mesaj ca să îți transmit o îmbrățișare mare”, spune Ronaldo în înregistrare. „Știu că ești un mare fan al meu. Când te vei simți mai bine, aș vrea să te invit la unul dintre meciurile mele, ca să te bucuri de fotbal. Ce spui?”, îi transmite fotbalistul.

La final, Ronaldo adaugă: „Abia aștept să ne întâlnim. Toate cele bune, prietenul meu!”.

Andrés a fost scos de sub dărâmături la scurt timp după cutremurele din 24 iunie, care i-au distrus locuința din La Guaira și i-au ucis părinții și fratele.