"În urma accidentului rutier au rezultat şapte victime: trei victime încadrate în cod verde, o victimă încadrată în cod roşu, care a fost încarcerată, şi trei victime încadrate în cod negru, respectiv doi adulţi şi un minor care au prezentat leziuni incompatibile cu viaţa", se arată în informarea transmisă de reprezentanţii ISU Mureş.

Potrivit sursei citate, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara au fost solicitaţi să intervină în localitatea Mihai Viteazu, în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme şi un autocamion militar.

La locul evenimentului au fost mobilizaţi pompierii militari cu autospeciala de descarcerare şi o autospecială de intervenţie dotată cu modul de descarcerare, precum şi două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD.