„Am dat regimului terorist iranian cea mai grea lovitură din istoria sa”, în timpul unei ceremonii la memorialul Yad Vashem din Ierusalim, transmisă la televiziune.

„Dacă nu am fi acționat, nume precum Natanz, Fordo, Isfahan (...) ar fi putut rămâne pentru totdeauna asociate cu infamia, precum Auschwitz, Treblinka, Majdanek și Sobibor”, a afirmat el, comparând instalațiile nucleare iraniene cu lagărele de concentrare naziste.

Israelul marchează Ziua Comemorării Holocaustului de luni seară până marți, în semn de omagiu celor șase milioane de evrei asasinați de naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Comemorările oficiale, organizate în fiecare an în aprilie sau mai, conform calendarului ebraic, au început pe fondul unui armistițiu fragil între Statele Unite și Iran, la mai bine de o lună de la declanșarea războiului în Orientul Mijlociu.

Israelul rămâne angajat în lupte împotriva mișcării islamiste Hezbollah, un aliat al Teheranului, în Liban.

Netanyahu avertizează că războiul poate izbucni, din nou, la orice oră

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a dezvăluit luni că JD Vance l-a sunat imediat după eșecul negocierilor cu Iranul. Oficialul de la Tel Aviv avertizează că armistițiul impus de Donald Trump ar putea degenera într-un război total.

Prim-ministrul israelian a avut o întâlnire cu membrii de vârf ai cabinetului său, în cadrul căreia a prezentat în detaliu modul în care au eșuat negocierile SUA cu iranienii în Pakistan.

Declarațiile lui Netanyahu vin cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a blocadei navale a Strâmtorii Ormuz, dispusă de Trump.

„Am vorbit ieri cu vicepreședintele JD Vance. M-a sunat din avion, în drumul său de întoarcere de la Islamabad. El m-a informat în detaliu, așa cum face această administrație în fiecare zi, despre evoluția negocierilor. În acest caz, despre eșecul negocierilor. Decizia a venit din partea americană, care nu a putut tolera încălcarea flagrantă de către Iran a acordului de a intra în negocieri.”, a precizat Netanyahu, potrivit Daily Mail.