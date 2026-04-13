Prim-ministrul israelian a avut o întâlnire cu membrii de vârf ai cabinetului său, în cadrul căreia a prezentat în detaliu modul în care au eșuat negocierile SUA cu iranienii în Pakistan.

Declarațiile lui Netanyahu vin cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a blocadei navale a Strâmtorii Ormuz, dispusă de Trump.

„Am vorbit ieri cu vicepreședintele JD Vance. M-a sunat din avion, în drumul său de întoarcere de la Islamabad. El m-a informat în detaliu, așa cum face această administrație în fiecare zi, despre evoluția negocierilor. În acest caz, despre eșecul negocierilor. Decizia a venit din partea americană, care nu a putut tolera încălcarea flagrantă de către Iran a acordului de a intra în negocieri.”, a precizat Netanyahu, potrivit Daily Mail.

Premierul Israelului susține că eșecul negocierilor s-a produs pentru că Teheranul nu a redeschis punctele-cheie de acces în coridorul petrolier vital și a refuzat să se angajeze să pună capăt îmbogățirii nucleare.

Armistițiul de două săptămâni negociat de Trump s-ar putea destrăma în orice moment, avertizează acum Netanyahu, spunând: „Armistițiul este ca o monedă — se poate întoarce foarte repede.”

Trump ar lua în calcul o revenire la atacurile militare asupra Iranului dacă blocada navală nu reușește să împingă regimul înapoi la negocieri, potrivit Axios. Blocada face parte din strategia sa mai amplă de a nega Teheranului controlul asupra căii navigabile și de a forța concesii.