Este o nouă fază a conflictului din Orientul Mijlociu, după ce Donald Trump a anunțat că Marina americană va institui o blocadă în Strâmtoarea Ormuz, pentru a opri navele care ar plăti taxe de tranzit către Iran.

Decizia vine după eșecul negocierilor directe desfășurate la Islamabad, marcate de o atmosferă de neîncredere reciprocă.

De altfel, după această întâlnire, Teheranul a desfășurat forțe speciale ale Marinei de-a lungul coastei sale sudice, de teama unei invazii terestre a forțelor americane.

Într-o intervenție telefonică pentru Fox News, Donald Trump a venit cu precizări legate de blocadă asupra strâmtorii Ormuz.

Prezentatoare Fox News: Spuneți-ne ce vreți să obțineți prin această blocadă, domnule!

Donald Trump: ”Va fi totul sau nimic. Nu vom lăsa Iranul să facă bani din vânzarea petrolului doar către oameni pe care îi simpatizează, nu și către oameni pe care nu îi simpatizează. Va fi ori pentru toți, ori pentru niciunul. Ați văzut ce am făcut cu Venezuela. Va fi ceva similar, dar la un nivel superior."

Mark Warner, senator American: „Nu înțeleg cum blocarea strâmtorii Ormuz ar putea, într-un fel, să-i determine pe iranieni să o redeschidă. Nu văd legătura! Prețurile la energie vor rămâne la niveluri record, nu doar câteva săptămâni, ci luni și ani de zile, iar faptul că blocarea strâmtorii Ormuz ar duce la redeschiderea bruscă a acesteia... nu înțeleg logica!"

Forțele de securitate iraniene dețin controlul deplin asupra strâmtorii, insistă Teheranul, avertizând că inamicii vor fi prinși într-un „vârtej mortal”.

Schimbul de replici vine la doar o zi după ce delegația americană a părăsit Pakistanul, fără un acord cu Iranul, după 21 de ore de discuții intense.

Presa de stat iraniană a transmis că „americanii au cerut prin negocieri tot ceea ce nu au putut obține prin război."

Esmail Baghaei, ministrul de Externe iranian: „Pe anumite subiecte am căzut de acord, dar s-a menținut o prăpastie asupra a două sau trei chestiuni”.

Dominic Waghorn, Sky News: ”Iranienii ne-au spus, neoficial, că ei au crezut că vor discuta despre strâmtoarea Ormuz, în timp ce J.D. Vance s-a concentrat pe subiectul îmbogățirii uraniului”.

Donald Trump: „(Iranienii) nu au părăsit masa negocierilor. Prevăd că se vor întoarce și ne vor da tot ce ne dorim. Le-am spus oamenilor mei: vreau totul! Nu vreau 90%. Nu vreau 95%. Le-am spus că vreau totul! "

Armistițiul de două săptămâni - aflat în vigoare între cele două părți - este acum sub semnul întrebării.

Antony Blinken, fost secretar de stat al SUA: „În toată istoria de 47 de ani republicii revoluționare, iranienii au făcut un compromis fundamental, au ajuns la o concluzie, doar în două cazuri: încheierea războiului de 8 ani cu Irakul și apoi acordul nuclear cu administrația Obama, la care am ajuns după 2 ani și jumătate de negocieri. Așadar, rezolvarea acestor probleme într-un interval de două săptămâni este, cred eu, extrem de puțin probabilă.”

Autoritățile de la Teheran au transmis că dialogul cu Washingtonul nu este complet întrerupt, iar schimbul de documente tehnice va continua.