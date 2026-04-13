Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, l-a convocat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, la discuții la Budapesta

Magyar spune că - după ce a vorbit cu zece lideri europeni - a reușit să stea de vorbă și cu Kelemen Hunor.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul Tisza a precizat că ”a convenit” ”ca săptămâna viitoare să continuăm negocierile față în față la Budapesta”.
”Astăzi, după ce am discutat cu 10 lideri europeni, am vorbit la telefon cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. Am convenit ca săptămâna viitoare să continuăm negocierile față în față la Budapesta”, a scris el pe rețeaua de socializare.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, l-a susținut pe Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, în campania electorală și a mers la un meeting electoral de la Debrețin înaintea scrutinului de duminică.
Mai mult, Viktor Orbán l-a numit pe Kelemen Hunor „șeful ardelenilor”.
În discurs, Kelemen Hunor a susținut că majoritatea maghiarilor din Transilvania îl sprijină pe Viktor Orbán.
Pe de altă parte, unii analiști politici sunt de părere că ”Magyar este un pragmatic și va dori să aibă o relație bună cu UDMR-ul”.
