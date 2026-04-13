Péter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei să demisioneze. Avertisment și pentru Viktor Orban
Péter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei să demisioneze. Avertisment și pentru Viktor Orban

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, l-a convocat pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, la discuții la Budapesta

Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a cărui formaţiune a câştigat alegerile parlamentare desfăşurate duminică în Ungaria, și cel mai probabil viitorul premier al Ungariei, a anunțat că va discuta cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, la Budapesta.

Cristian Matei

Magyar spune că - după ce a vorbit cu zece lideri europeni - a reușit să stea de vorbă și cu Kelemen Hunor.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul Tisza a precizat că ”a convenit” ”ca săptămâna viitoare să continuăm negocierile față în față la Budapesta”.

”Astăzi, după ce am discutat cu 10 lideri europeni, am vorbit la telefon cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. Am convenit ca săptămâna viitoare să continuăm negocierile față în față la Budapesta”, a scris el pe rețeaua de socializare.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, l-a susținut pe Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, în campania electorală și a mers la un meeting electoral de la Debrețin înaintea scrutinului de duminică.

Mai mult, Viktor Orbán l-a numit pe Kelemen Hunor „șeful ardelenilor”.

În discurs, Kelemen Hunor a susținut că majoritatea maghiarilor din Transilvania îl sprijină pe Viktor Orbán.

Pe de altă parte, unii analiști politici sunt de părere că ”Magyar este un pragmatic și va dori să aibă o relație bună cu UDMR-ul”.

Ce înseamnă pentru România înfrângerea lui Viktor Orban. Analist: Cred că Peter Magyar este un pragmatic

UDMR, Kelemen Hunor, peter magyar, Ungaria

NEWS ALERT Cristi Chivu are contractul pregătit, cu un salariu uriaș!
NEWS ALERT Cristi Chivu are contractul pregătit, cu un salariu uriaș!
Ce înseamnă pentru România și UDMR înfrângerea lui Viktor Orban. Analist: Cred că Peter Magyar este un pragmatic

Schimbarea de regim din Ungaria nu va tulbura prea mult apele în UDMR, cred analiștii de la Bucuresti, chiar dacă Kelemen Hunor și etnicii maghiari din România l-au susținut pe față pe Viktor Orban. 
UDMR schimbă tonul după înfrângerea lui Viktor Orban. Tánczos Barna: „Nu mă aşteptam la asta. Am greşit”

Vicepremierul Tánczos Barna felicită Partidul TISZA şi pe Péter Magyar pentru victoria în alegerile de duminică şi spune că prin aceste rezultate înregistrate s-a încheiat o epocă, iar Ungaria „sărbătoreşte”. 
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a felicitat Partidul Tisza şi pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile de duminică, câştigate detaşat în detrimentul lui Viktor Orbán, care şi-a recunoscut înfrângerea.

Războiul Strâmtorii Ormuz. SUA blochează porturile iraniene, Teheranul amenință întreaga regiune. UE se pregătește de criză

Blocada SUA asupra porturilor iraniene a început luni, la 17.00, ora României, iar Teheranul amenință cu represalii toate porturile din regiune. Petrolul a ”sărit” de 100 de dolari. UE estimează pierderi de 25 miliarde euro de la începutul războiului.

Peter Magyar, despre UE și NATO: ”1.000 de ani maghiarii s-au străduit să fie parte a Europei”. Mesaj către Rusia și China

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria, s-a declarat mândru că țara sa este membră UE și NATO, în timp ce poporul maghiar s-a străduit 1.000 de ani să fie parte a Europei. El a mulțumit Rusiei și Chinei că au acceptat rezultatul alegerilor. 

Prețurile la carburanți se schimbă de la o zi la alta. Cu cât se vând motorina și benzina în București

După zilele de sărbătoare, revenim la rutină, care pentru mulți înseamnă și inevitabilele opriri la benzinărie. 

Prima reacție a lui Achraf Hakimi după acuzațiile de viol. Ce a spus starul lui PSG

Alisia și momentul mult așteptat! Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței și al fostului atacant de la City sau Juventus, gata de debut