Totuși, în unele destinații turistice din Europa, această încălțăminte aparent inofensivă poate aduce amenzi serioase, potrivit Fakt.

Tot mai multe state și regiuni impun restricții privind purtarea șlapilor, pe motiv că ar fi nesiguri și ar îngreuna intervențiile echipelor de salvare în caz de accident.

Unul dintre cele mai stricte exemple este Parcul Național Cinque Terre din Italia. Din 2019, drumețiile în șlapi, sandale sau alte încălțări cu talpă netedă sunt interzise. Autoritățile fac controale regulate pentru a verifica echipamentul turiștilor, iar amenzile pot ajunge până la 2.500 de euro.

Reguli dure și la volan

Restricții similare există și în alte state. În Spania, șlapii sunt acceptați pe plajă, dar interziși la volan. Poliția rutieră poate aplica amenzi de până la 200 de euro dacă apreciază că încălțămintea afectează siguranța.

În Grecia, șoferii pot fi sancționați cu până la 100 de euro, iar în Franța amenzile pot ajunge la 375 de euro. Reguli asemănătoare există și în anumite regiuni din Portugalia.

Interdicțiile nu se opresc la trafic sau trasee montane. Multe restaurante și baruri de lux impun un cod vestimentar strict, iar șlapii și încălțămintea sport sunt adesea interzise la intrare.

La Scala din Milano nu permite accesul persoanelor îmbrăcate „în ținută de plajă”, iar companiile aeriene avertizează că șlapii nu sunt adecvați pentru zbor, din motive de siguranță și igienă.