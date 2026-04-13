Grupul rus Rosatom a evacuat luni 108 angajați de la centrala nucleară iraniană de la Bushehr, construită și exploatată cu ajutorul Moscovei, a anunțat directorul general Aleksei Lihacev, citat de AFP și preuat de news.ro.

„108 persoane se îndreaptă în prezent spre Isfahan, totul decurge conform planului", a declarat acesta, precizând că „20 de persoane rămân la centrală" – manageri și responsabili de echipamente – după această „rotire finală".

Evacuarea a fost coordonată cu autoritățile iraniene. Rusia își exprimase în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la proiectilele care lovesc teritoriul centralei de la începutul războiului, unele aterizând în apropierea reactorului nuclear.

Retragerea aproape completă fusese planificată cu mult înainte de încetarea focului. Aproximativ 600 de angajați au fost retrași în mai multe etape în martie și la începutul lunii aprilie, după începutul războiului, pe 28 martie.