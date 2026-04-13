Potrivit Euronews, Magyar a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă la Budapesta, la o zi după ce el și Partidul Tisza au obținut o victorie electorală zdrobitoare, câștigând o majoritate de două treimi în parlamentul maghiar.

În timpul campaniei electorale, Szijjártó a fost acuzat că întreține legături strânse cu omologul său rus, Serghei Lavrov, și că i-a oferit acestuia ajutorul Ungariei pentru a scoate anumite persoane din Rusia de pe lista sancțiunilor UE.

Magyar a primit o notă în timpul conferinței de presă, pe care a arătat-o imediat jurnaliștilor.

„Tocmai am primit informația, o voi împărtăși cu voi. Mulți oameni au crezut că ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, a dispărut, întrucât nu a fost văzut ieri în timpul discursului de victorie al lui Viktor Orbán”, a spus Magyar.

„Astăzi, la ora 10 dimineața, a apărut la Ministerul Afacerilor Externe și, de atunci, el și colegii săi cei mai apropiați distrug documente legate de materialele privind sancțiunile.”, a spus el.

Magyar a adăugat că informația provine de la surse din interiorul ministerului, unde mulți funcționari îl ajută activ pe Partidul Tisza.

„Iată ce se întâmplă în Ungaria în acest moment. Știm de câteva zile că a început distrugerea documentelor, nu doar în ministere, ci și în alte instituții din culise legate de elitele lui Orbán”, a spus Magyar.