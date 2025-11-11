BBC, în etapa evaluării riscurilor în fața ultimatumului emis de Trump. Ce trebuie să demonstreze în instanță președintele

În Marea Britanie, conducerea BBC caută cel mai bun răspuns după ce Donald Trump a anunţat că aşteaptă până cel târziu vineri noaptea scuze publice și compensații „corespunzătoare”, pentru prejudiciul cauzat de un documentar din 2024.

În caz contrar, Trump va cere daune de un miliard de dolari ! „Dacă îi daţi fie și un cent lui Trump, eu nu-mi mai plătesc abonamentul TV”, transmit mulți telespectatori, în timp ce alții cred că BBC trebuie să-și asume vina.

James Matthews, corespondent Sky News în SUA: „Cu un dispreț nesăbuit față de adevăr, și urmărit de zeci de milioane de oameni din toată lumea, difuzarea acestui documentar i-a adus președintelui american daune financiare și de reputație considerabile”, susţin avocaţii lui Trump.

Și cer: o dezmințire, retragerea completă a documentarului, prezentarea de scuze și compensații corespunzătoare din partea BBC pentru prejudiciul cauzat. Dacă nu primesc satisfacție, până vineri, vor da în judecată BBC pentru un miliard de dolari.

Deocamdată, din partea BBC au venit un fel de... scuze și două demisii la vârf.

Samir Shah, președinte BBC: „Au existat unele domenii în care nu ne-am descurcat atât de bine, iar unul dintre acestea a fost programul „Panorama”. Privind acum în urmă, am fi putut acționa mai devreme, dar nu am făcut-o. E important să analizăm temeinic situația. Investigăm serios și apoi luăm măsuri. E mai important să intervii just decât să intervii pripit.”

Totuşi, conducerea postului era la curent de cel puţin șase luni cu faptul că un discurs notoriu al lui Trump a fost manipulat pentru a crea impresia că președintele Statelor Unite și-a îndemnat, în mod explicit, susținătorii, să ia cu asalt Capitoliul, în orele premergătoare revoltei din 6 ianuarie 2021.

Tim Davie, director demisionar: „Sunt foarte, foarte mândru de jurnaliștii care lucrează în această clădire. Vreau să mulțumesc fiecăruia dintre ei pentru că fac o treabă minunată. BBC va prospera, îi sprijin pe toţi membrii echipei, sunt foarte mândru de ei.”

Există voci care susțin că BBC n-ar fi trebuit să capituleze în fata presiunilor venite de la Casa Albă, prin demisia celor doi responsabili.

Julie Posetti, director Internaţional Centre for Journalists (ICFJ): „Aceasta este o criză existențială pentru BBC, din punctul meu de vedere. Și asta pentru că, cedând atât de repede, a transmis semnalul că este relativ ușor să intimidezi BBC-ul. Iar acest lucru este incredibil de periculos.”

BBC, citicat de ani de zile

Însă, BBC, post public finanțat prin taxe de toţi britanicii care au televizoare, făcea de ani de zile obiectivul criticilor. A fost acuzat de promovare fără discernământ a agendei progresiste, dar şi de distorsiuni, omisiuni ori calomnii în reflectarea unor subiecte sensibile precum războaiele culturale privind genul sau Orientul Mijlociu.

Katie Spencer, corespondent: „Presa tabloidă l-a poreclit pe Davie „Tim Teflon” tocmai pentru că, de-a lungul anilor, a supraviețuit unui număr foarte mare de scandaluri și unui șuvoi de critici, ieșind mereu basma-curată.”

În cazul unei ipotetice acţiuni în justiţie, Donald Trump ar trebui să demonstreze că emisiunea „Panorama” a fost urmărită în Florida, unde ar urma să fie intentat procesul, şi că a avut de suferit din cauza montajului controversat. Pe de altă parte, chiar dacă preşedintele a fost achitat de acuzaţia că ar fi incitat la luarea cu asalt a Capitoliului, un proces cu BBC ar însemna că toate declaraţiile şi faptele sale vor fi din nou puse sub lupă, cu rezultate imprevizibile.

