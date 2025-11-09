Casa Albă acuză BBC de „fake news” din cauza unui documentar despre insurecția de la Capitoliu

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a acuzat BBC că este „în mod deliberat necinstit” în legătură cu modul în care postul britanic a prezentat evenimentele din timpul insurecției de la Capitoliu din 2021.

Radiodifuzorul public britanic se află în centrul unui scandal în ultimele zile, după acuzațiile conform cărora ar fi indus publicul în eroare prin montarea de imagini din diferite momente ale discursului rostit de Donald Trump pe 6 ianuarie 2021 – ziua în care protestatarii au luat cu asalt clădirea Congresului SUA.

Într-o declarație pentru The Telegraph, publicată vineri seară, Leavitt a criticat BBC pentru folosirea „selectivă” a imaginilor din discursul lui Trump în documentarul Panorama, adăugând că postul public britanic „nu mai merită să apară pe ecranele telespectatorilor din Marea Britanie”.

„Acest clip editat intenționat și tendențios de către BBC reprezintă o dovadă suplimentară că sunt în totalitate fake news, sută la sută,” a declarat Leavitt pentru publicație.

Ea a adăugat că plătitorii de taxe din Regatul Unit sunt „forțați să susțină financiar o mașină de propagandă de stânga”.

În replică, un purtător de cuvânt al BBC a declarat că ghidurile editoriale și comitetul de standarde ale instituției iau în considerare în mod explicit opinii și perspective diferite privind modul de reflectare a subiectelor.
„Deși nu comentăm documente scurse în presă, atunci când BBC primește feedback, îl analizează cu seriozitate și îl evaluează cu atenție”, a transmis reprezentantul postului public.

Sursa: Politico

Megan Garcia nu avea nicio idee că fiul ei adolescent, Sewell – „un băiat luminos și minunat” – începuse, în primăvara lui 2023, să petreacă ore întregi vorbind obsesiv cu un personaj virtual de pe aplicația Character.ai., scrie BBC

