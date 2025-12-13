Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate

13-12-2025 | 13:52
meloni zelenski
Getty

Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei în opoziția față de un plan care prevedea finanțarea Ucrainei din active rusești înghețate, schemă ce ar fi folosit aproximativ 210 miliarde de euro pentru crearea unei linii de credit destinată Kievului.

Alexandru Toader

Într-o declarație comună, văzută de jurnaliștii de la POLITICO, cele patru țări au afirmat că susțin menținerea înghețării activelor rusești pe termen nelimitat. Însă au avertizat că acest lucru nu ar trebui să însemne automat că banii ar putea fi folosiți pentru a sprijini armata ucraineană, notează Kyiv Post. Italia s-a opus imediat, după Belgia, urmată de Bulgaria și Malta.

Ele au solicitat Comisiei Europene și Consiliului UE să exploreze modalități alternative de a ajuta Ucraina, inclusiv o linie de credit a UE sau alte soluții temporare, în conformitate cu legislația UE și internațională.

Belgia, care deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate, s-a opus de mult timp acestui plan, temându-se de contestări juridice. Sprijinul Italiei – a treia țară ca mărime din UE – îngreunează ajungerea la un acord de către Comisia Europeană înaintea summitului UE din 18-19 decembrie.

Activele băncii centrale rusești din Europa au fost înghețate după invazia Moscovei în Ucraina în 2022. Liderii europeni au luat în considerare utilizarea fondurilor pentru a ajuta Ucraina, inclusiv posibila confiscare, dar au respins această opțiune.

summit ue
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

În toamna anului 2025, Comisia Europeană a propus un „credit de reparații” pentru Ucraina, pe care Kievul l-ar rambursa după război, odată ce Rusia va compensa daunele.

Măsura vine în urma unui proces intentat de Banca Rusiei împotriva depozitarului belgian Euroclear pentru modul în care a gestionat activele înghețate. Joi, UE a decis să înghețe pe termen nelimitat activele rusești din Europa, eliminând necesitatea de a reînnoi înghețarea la fiecare șase luni, în ciuda opoziției Ungariei și Slovaciei.

Sursa: Politico.eu

