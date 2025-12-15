Ce recomandă experţii cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro. Sfaturi pentru cumpărători şi comercianţi

15-12-2025 | 17:26
Cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro, la 1 ianuarie, încă apar întrebări din partea consumatorilor privind plăţile.

 

Mihaela Ivăncică

Krasimira Raicheva, director general al VISA Bulgaria, a oferit la postul de televiziune Nova TV orientări practice atât cumpărătorilor cât şi comercianţilor, informează Novinite.

Raicheva a subliniat că plata cu cardul rămâne cea mai uşoară şi cea mai convenabilă opţiune. Deţinătorii de carduri pot continua tranzacţiile ca de obicei, iar instituţiile de plată s-au pregătit intens, şi nu sunt aşteptate probleme majore în primele ore din noul an, a explicat Raicheva.

Tranzacțiile în numerar și card

Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunţat recent autorităţile de la Sofia. Conform cerinţelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar şi precis pe toate etichetele de preţ. Astfel, plăţile cu cardul sunt protejate de manipularea cursului de schimb.

Totuşi, tranzacţiile în numerar ar putea reprezenta dificultăţi minore pentru comercianţi, în special dacă clienţii plătesc în leva şi primesc restul în euro. Raicheva a atras atenţia că pentru micii comercianţi ar fi mai simplă plata cu cardul, iar mulţi şi-au instalat deja terminale POS.

monede euro bulgaria
Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică

Raicheva a a dat asigurări că sistemul financiar este pregătit, terminalele sunt operaţionale, iar atât cumpărătorii cât şi comercianţii vor avea parte de o tranziţie fără probleme, dar trebuie monitorizate atent mesajele de la bănci şi terminale.

Bulgaria devine al 21-lea stat din zona euro

Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro, de la 1 ianuarie 2026. Toate preţurile şi salariile vor fi denominate în euro. Oamenii vor avea la dispoziţie şase luni pentru a schimba în euro economiile lor în numerar fără comision. Etichetele preţurilor vor fi în ambele monede timp de şase luni.

Adoptarea euro de către Bulgaria vine la trei ani după ultima extindere din 2023, când Croaţia a devenit al 20-lea stat membru al zonei euro.

În urma aderării Bulgariei, doar şase ţări membre UE rămân în afara zonei monedei unice: Suedia, Polonia, Cehia, Ungaria, România şi Danemarca. Niciuna din ele nu are planuri imediate de adoptare a euro, fie din motive politice, fie pentru că nu îndeplinesc criteriile economice cerute. 

Sursa: Agerpres

