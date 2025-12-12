Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică

Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferinţă de presă, informează site-ul de ştiri sofiaglobe.com.

Declaraţia vine la câteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului premierului Rossen Zhelyazkov. Din 26 noiembrie, ţara a fost cuprinsă de proteste antiguvernamentale masive, declanşate de planurile bugetare controversate ale cabinetului, dar care au escaladat în demonstraţii antiguvernamentale faţă de corupţie, lipsa justiţiei şi eşecul în numeroase sectoare publice.

La conferinţa de presă a Comisiei Europene, corespondentul postului naţional de radio bulgar (BNR) a întrebat dacă accesul Bulgariei la zona euro ar putea fi sau nu amânat, în contextul demisiei Guvernului. Preşedintele bulgar Roumen Radev a declarat în mod repetat că ţara nu este pregătită pentru euro, iar partidul de opoziţie pro-rus propune amânarea cu un an a aderării.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a afirmat că situaţia este destul de clară şi că există un număr de criterii care trebuie îndeplinite pentru adoptarea euro, iar Bulgaria a îndeplinit toate criteriile cheie.

Toate deciziile necesare au fost luate şi de la 1 ianuarie 2026 Bulgaria va deveni parte a zonei euro.

"Indiferent de cum evoluează situaţia politică, deciziile necesare au fost luate şi rămân într-adevăr în vigoare", a precizat oficialul.

Parlamentul Bulgariei a respins în mod repetat proiectele de decizii privind un referendum pentru aderarea la zona euro din motive constituţionale şi pentru că reprezentanţii aleşi de-a lungul timpului în Parlament au fost în favoarea intrării în zona euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













