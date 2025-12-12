Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică

Stiri externe
12-12-2025 | 19:06
monede euro bulgaria
BNB

Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferinţă de presă, informează site-ul de ştiri sofiaglobe.com.

autor
Mihaela Ivăncică

Declaraţia vine la câteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului premierului Rossen Zhelyazkov. Din 26 noiembrie, ţara a fost cuprinsă de proteste antiguvernamentale masive, declanşate de planurile bugetare controversate ale cabinetului, dar care au escaladat în demonstraţii antiguvernamentale faţă de corupţie, lipsa justiţiei şi eşecul în numeroase sectoare publice.

La conferinţa de presă a Comisiei Europene, corespondentul postului naţional de radio bulgar (BNR) a întrebat dacă accesul Bulgariei la zona euro ar putea fi sau nu amânat, în contextul demisiei Guvernului. Preşedintele bulgar Roumen Radev a declarat în mod repetat că ţara nu este pregătită pentru euro, iar partidul de opoziţie pro-rus propune amânarea cu un an a aderării.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a afirmat că situaţia este destul de clară şi că există un număr de criterii care trebuie îndeplinite pentru adoptarea euro, iar Bulgaria a îndeplinit toate criteriile cheie.

Toate deciziile necesare au fost luate şi de la 1 ianuarie 2026 Bulgaria va deveni parte a zonei euro.

Citește și
protest bulgaria
Înaintea trecerii la moneda Euro, Bulgaria se pregătește să își aleagă pentru a opta oară Guvernul în doar patru ani

"Indiferent de cum evoluează situaţia politică, deciziile necesare au fost luate şi rămân într-adevăr în vigoare", a precizat oficialul.

Parlamentul Bulgariei a respins în mod repetat proiectele de decizii privind un referendum pentru aderarea la zona euro din motive constituţionale şi pentru că reprezentanţii aleşi de-a lungul timpului în Parlament au fost în favoarea intrării în zona euro.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Sursa: Agerpres

Etichete: euro, Comisia Europeana, Bulgaria,

Dată publicare: 12-12-2025 19:06

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Trecerea la euro ar putea creşte preţurile la vacanţe în Bulgaria. Românii reprezintă 30-40% dintre turişti
Stiri externe
Trecerea la euro ar putea creşte preţurile la vacanţe în Bulgaria. Românii reprezintă 30-40% dintre turişti

Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria, estimează o platformă online de turism din România.

Înaintea trecerii la moneda Euro, Bulgaria se pregătește să își aleagă pentru a opta oară Guvernul în doar patru ani
Stiri externe
Înaintea trecerii la moneda Euro, Bulgaria se pregătește să își aleagă pentru a opta oară Guvernul în doar patru ani

Bulgarii sunt așteptați din nou la urne, pentru a alege al optulea Guvern în ultimii 4 ani, după ce, miercuri, Executivul condus de Rosen Jeleazkov a demisionat la presiunea străzii. Din ianuarie 2026, bulgarii vor adopta oficial la moneda europeană.

În câți ani ar putea românii să ajungă în Grecia în doar cinci ore. Acord pentru o autostradă de 6 miliarde de euro
Stiri actuale
În câți ani ar putea românii să ajungă în Grecia în doar cinci ore. Acord pentru o autostradă de 6 miliarde de euro

Peste cinci ani am putea ajunge în vacanță în Grecia în doar cinci ore. România, Bulgaria și Grecia au semnat un acord de cooperare pentru construcția unei autostrăzi europene între cele trei țări.

Scandal în Bulgaria. Protecția Consumatorilor a descoperit adaosuri comerciale și de 135% la unele alimente, inclusiv la apă
Stiri externe
Scandal în Bulgaria. Protecția Consumatorilor a descoperit adaosuri comerciale și de 135% la unele alimente, inclusiv la apă

Comisia pentru Protecția Concurenței a publicat o analiză sectorială a pieței alimentare din Bulgaria, concluzionând că lanțul de aprovizionare prezintă probleme structurale semnificative, cu un adaos comercial de peste 100%.

Sofia, Bulgaria - istorie, cultură și experiențe urbane. Ce să vizitezi ca turist aici
Stiri Turism
Sofia, Bulgaria - istorie, cultură și experiențe urbane. Ce să vizitezi ca turist aici

Capitala Bulgariei este un amestec captivant de cultură vibrantă, istorie bogată și farmec urban contemporan. Ruine antice și biserici ortodoxe impresionante alături de artă stradală, piețe animate și parcuri liniștite.

Recomandări
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate. 

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU
Stiri Justitie
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 Decembrie 2025

55:33

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28