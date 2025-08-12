Bărbatul ”supărat” pe vaccinul COVID a tras peste 180 de focuri în atacul asupra sediului CDC din Atlanta

Stiri externe
12-08-2025 | 16:43
atacator sua
Shutterstock

Bărbatul care a atacat vineri sediul CDC din Atlanta a tras peste 180 de focuri și a spart aproximativ 150 de ferestre. Gloanțele au străpuns geamurile „rezistente la explozii”, răspândind cioburi în mai multe încăperi.  

autor
Mihaela Ivăncică

Conform informațiilor interne citate de The Associated Press, atacul a provocat pagube semnificative în clădire, însă nu au fost raportate victime. Ancheta continuă pentru a stabili motivațiile și eventualele urmări ale incidentului.

Înlocuirea ferestrelor şi curăţarea pagubelor ar putea dura săptămâni sau chiar luni, au declarat angajaţii Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC).

Profilul atacatorului

Un bărbat din Georgia, care a dat vina pe vaccinul COVID-19 pentru că l-ar fi făcut depresiv şi cu tendinţe de sinucidere, a deschis focul vineri seara, în perimetrul sediului CDC ucigând un poliţist. Nimeni nu a fost rănit.

Trăgătorul a fost oprit de agenţii de securitate înainte de a se îndrepta către o farmacie din apropiere şi de a deschide focul, a declarat pentru AP un oficial al forţelor de ordine.

Citește și
Israelul a lansat un atac masiv în Gaza
Cinci jurnaliști au murit într-un atac israelian în Gaza. Libertatea presei, din nou pusă sub semnul întrebării

Bărbatul de 30 de ani, Patrick Joseph White, a murit ulterior, dar autorităţile nu au precizat dacă a fost ucis de poliţie sau s-a sinucis.

Cel puţin patru clădiri ale CDC au fost lovite în atac. Amploarea pagubelor a devenit mai clară în timpul unei reuniuni a conducerii CDC din weekend.

Angajaţii au fost sfătuiţi să lucreze de acasă în această săptămână.

Secretarul american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., a vizitat luni campusul CDC. Kennedy a vizitat şi Departamentul de Poliţie al comitatului DeKalb, unde s-a întâlnit cu şeful poliţiei. Mai târziu, s-a întâlnit în privat cu văduva agentului căzut la datorie, David Rose.

Declarațiile secretarului american al Sănătăţii

Kennedy a emis sâmbătă un comunicat în care spunea că „nimeni nu ar trebui să se confrunte cu violenţa în timp ce lucrează pentru a proteja sănătatea altora” şi că înalţii oficiali federali din domeniul sănătăţii „sprijină activ personalul CDC”.

El nu a vorbit cu presa în timpul vizitei sale de luni.

Kennedy a fost liderul unei mişcări naţionale împotriva vaccinurilor înainte ca preşedintele Donald Trump să-l aleagă pentru a superviza agenţiile federale de sănătate şi a făcut declaraţii false şi înşelătoare despre siguranţa şi eficacitatea vaccinurilor împotriva COVID-19 şi a altor vaccinuri.

Anii de retorică falsă despre vaccinuri şi sănătatea publică sunt de natură să „afecteze sănătatea mentală a oamenilor” şi „să conducă la violenţă”, a declarat Tim Young, un angajat al CDC care s-a pensionat în aprilie.

Dr. Jerome Adams, chirurgul general al SUA în timpul primei administraţii a preşedintelui Donald Trump, a declarat că liderii din domeniul sănătăţii ar trebui să aprecieze greutatea cuvintelor lor.

„Trebuie să înţelegem că oamenii ascultă”, a declarat Adams la emisiunea „Face the Nation” de la CBS. „Când faci afirmaţii care s-au dovedit false de nenumărate ori despre siguranţa şi eficacitatea vaccinurilor, acest lucru poate avea consecinţe neintenţionate”, a comentat el.

Sursa: News.ro

Etichete: atac, atlanta, covid,

Dată publicare: 12-08-2025 16:04

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în Ucraina, cu câteva zile înaintea summitului Trump-Putin. Harta frontului
Stiri externe
Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în Ucraina, cu câteva zile înaintea summitului Trump-Putin. Harta frontului

Trupele ruse au avansat rapid într-un sector strategic pe frontul de est din Ucraina, a anunţat marţi armata ucraineană şi mai mulți analişti, cu câteva zile înainte de negocierile foarte aşteptate dintre SUA şi Rusia, informează AFP.

Cinci jurnaliști au murit într-un atac israelian în Gaza. Libertatea presei, din nou pusă sub semnul întrebării
Stiri externe
Cinci jurnaliști au murit într-un atac israelian în Gaza. Libertatea presei, din nou pusă sub semnul întrebării

Al Jazeera a anunţat duminică moartea a cinci dintre jurnaliştii săi într-un atac israelian în Fâşia Gaza, inclusiv un reporter bine cunoscut şi pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”.

Doi morți într-un atac cu drone în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta loviturilor aeriene
Stiri externe
Doi morți într-un atac cu drone în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta loviturilor aeriene

Două persoane au murit în regiunea Tula în urma unui atac ucrainean cu drone care a vizat şi Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au declarat oficiali regionali ruşi şi Ministerul Apărării.

Atac armat în New York. Un adolescent de 17 ani a împușcat trei persoane. Polițiștii au fost în alertă. VIDEO
Stiri externe
Atac armat în New York. Un adolescent de 17 ani a împușcat trei persoane. Polițiștii au fost în alertă. VIDEO

Trei persoane au fost împușcate în Times Square, New York, iar poliția a confirmat că un adolescent a deschis focul asupra mulțimii, relatează metro.co.uk

Atac violent într-un cuplu de pensionari din Pitești. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul său de 77 de ani
Stiri Virale
Atac violent într-un cuplu de pensionari din Pitești. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată de soțul său de 77 de ani

Atac sângeros într-un cuplu de pensionari. O femeie de 76 de ani din Pitești a fost înjunghiată de soțul ei, cu un an mai în vârstă, în casa în care locuiau. Victima a reușit să sune la 112 după ajutor. Acum este în grija medicilor.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12