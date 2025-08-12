Bărbatul ”supărat” pe vaccinul COVID a tras peste 180 de focuri în atacul asupra sediului CDC din Atlanta

Bărbatul care a atacat vineri sediul CDC din Atlanta a tras peste 180 de focuri și a spart aproximativ 150 de ferestre. Gloanțele au străpuns geamurile „rezistente la explozii”, răspândind cioburi în mai multe încăperi.

Conform informațiilor interne citate de The Associated Press, atacul a provocat pagube semnificative în clădire, însă nu au fost raportate victime. Ancheta continuă pentru a stabili motivațiile și eventualele urmări ale incidentului.

Înlocuirea ferestrelor şi curăţarea pagubelor ar putea dura săptămâni sau chiar luni, au declarat angajaţii Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC).

Profilul atacatorului

Un bărbat din Georgia, care a dat vina pe vaccinul COVID-19 pentru că l-ar fi făcut depresiv şi cu tendinţe de sinucidere, a deschis focul vineri seara, în perimetrul sediului CDC ucigând un poliţist. Nimeni nu a fost rănit.

Trăgătorul a fost oprit de agenţii de securitate înainte de a se îndrepta către o farmacie din apropiere şi de a deschide focul, a declarat pentru AP un oficial al forţelor de ordine.

Bărbatul de 30 de ani, Patrick Joseph White, a murit ulterior, dar autorităţile nu au precizat dacă a fost ucis de poliţie sau s-a sinucis.

Cel puţin patru clădiri ale CDC au fost lovite în atac. Amploarea pagubelor a devenit mai clară în timpul unei reuniuni a conducerii CDC din weekend.

Angajaţii au fost sfătuiţi să lucreze de acasă în această săptămână.

Secretarul american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., a vizitat luni campusul CDC. Kennedy a vizitat şi Departamentul de Poliţie al comitatului DeKalb, unde s-a întâlnit cu şeful poliţiei. Mai târziu, s-a întâlnit în privat cu văduva agentului căzut la datorie, David Rose.

Declarațiile secretarului american al Sănătăţii

Kennedy a emis sâmbătă un comunicat în care spunea că „nimeni nu ar trebui să se confrunte cu violenţa în timp ce lucrează pentru a proteja sănătatea altora” şi că înalţii oficiali federali din domeniul sănătăţii „sprijină activ personalul CDC”.

El nu a vorbit cu presa în timpul vizitei sale de luni.

Kennedy a fost liderul unei mişcări naţionale împotriva vaccinurilor înainte ca preşedintele Donald Trump să-l aleagă pentru a superviza agenţiile federale de sănătate şi a făcut declaraţii false şi înşelătoare despre siguranţa şi eficacitatea vaccinurilor împotriva COVID-19 şi a altor vaccinuri.

Anii de retorică falsă despre vaccinuri şi sănătatea publică sunt de natură să „afecteze sănătatea mentală a oamenilor” şi „să conducă la violenţă”, a declarat Tim Young, un angajat al CDC care s-a pensionat în aprilie.

Dr. Jerome Adams, chirurgul general al SUA în timpul primei administraţii a preşedintelui Donald Trump, a declarat că liderii din domeniul sănătăţii ar trebui să aprecieze greutatea cuvintelor lor.

„Trebuie să înţelegem că oamenii ascultă”, a declarat Adams la emisiunea „Face the Nation” de la CBS. „Când faci afirmaţii care s-au dovedit false de nenumărate ori despre siguranţa şi eficacitatea vaccinurilor, acest lucru poate avea consecinţe neintenţionate”, a comentat el.

