Atac armat în New York. Un adolescent de 17 ani a împușcat trei persoane. Polițiștii au fost în alertă. VIDEO

09-08-2025 | 12:42
Trei persoane au fost împușcate în Times Square, New York, iar poliția a confirmat că un adolescent a deschis focul asupra mulțimii, relatează metro.co.uk

Claudia Alionescu

O tânără de 18 ani și doi bărbați, de 19 și 65 de ani, au fost răniți în Times Square, New York.

Un adolescent de 17 ani a fost arestat, iar autoritățile descriu atacul drept o „reacție violentă la un conflict”.

Cele trei victime s-au ales cu răni grave în zona gâtului și la picioare. 

Poliția a fost chemată pe West 44th Street și 7th Avenue, în cartierul Manhattan, puțin după ora 1 dimineața (EST).

Un suspect a fost reținut, iar toate cele trei victime au fost transportate la spital.

Imaginile video arată oameni fugind din zonă după ce se aud focuri de armă.

Alt videoclip pare să arate o mașină străpunsă de gloanțe, în timp ce poliția se grăbește să ajute persoanele din interior.

Incidentul are loc la doar câteva zile după un alt atac armat în Manhattan, comis de un bărbat care ulterior s-a sinucis.

Sursa: metro.co.uk

