Doi morți într-un atac cu drone în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta loviturilor aeriene

Două persoane au murit în regiunea Tula în urma unui atac ucrainean cu drone care a vizat şi Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au declarat oficiali regionali ruşi şi Ministerul Apărării.

De asemenea, două persoane au fost spitalizate în urma atacului asupra regiunii Tula, care se învecinează cu regiunea Moscova la nord, a declarat guvernatorul Dmitri Milyaev pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Ministerul rus al Apărării a declarat că unităţile sale de apărare aeriană au distrus 27 de drone ucrainene în decurs de trei ore, duminică seara, dintre care 11 în regiunea Tula, una în regiunea Moscovei şi restul în alte patru regiuni din sudul şi vestul Rusiei.

