El va fi anchetat pentru tentativă de omor asupra președintelui Donald Trump și două infracțiuni legate de arme, relatează AFP și Reuters.
Dacă va fi găsit vinovat, Allen riscă o condamnare pe viață.
Atacatorul a lăsat familiei sale un manifest în care se autointitula „Asasinul Federal Prietenos" și detalia planuri de a lua ca țintă înalți oficiali ai administrației Trump, prezenți în sala de bal a hotelului din Washington.
„A treia tentativă majoră de asasinat"
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris luni atacul drept „a treia tentativă majoră de asasinat împotriva lui Trump", după alte două incidente din 2024. Ea a comparat retorica din manifest cu criticile aduse președintelui de către adversarii săi politici.