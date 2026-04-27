El va fi anchetat pentru tentativă de omor asupra președintelui Donald Trump și două infracțiuni legate de arme, relatează AFP și Reuters.

Dacă va fi găsit vinovat, Allen riscă o condamnare pe viață.

Atacatorul a lăsat familiei sale un manifest în care se autointitula „Asasinul Federal Prietenos" și detalia planuri de a lua ca țintă înalți oficiali ai administrației Trump, prezenți în sala de bal a hotelului din Washington.

„A treia tentativă majoră de asasinat"

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris luni atacul drept „a treia tentativă majoră de asasinat împotriva lui Trump", după alte două incidente din 2024. Ea a comparat retorica din manifest cu criticile aduse președintelui de către adversarii săi politici.