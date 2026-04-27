Dar protocoalele de securitate vor fi totuși discutate la o reuniune cu principalii responsabili. Pe de altă parte, Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat, după ce ar fi deschis focul lângă un punct de control din hotelul unde avea loc fastuosul eveniment. Suspectul va fi dus în fața justiției, pus oficial sub acuzare.

Norah O'Donnell, jurnalistă: Cât de îngrijorat ați fost că ar putea exista răniți?

Donald Trump, președintele SUA: „Nu am fost îngrijorat. Înțeleg viața. Trăim într-o lume nebună.”

Norah O'Donnell: Domnule președinte, știți dacă ați fost ținta atacatorului?

Donald Trump: „Nu știu. Din ce îmi dau seama, am citit un manifest, este radicalizat. A fost creștin, credincios, iar apoi s-a întors împotriva creștinilor și a trecut prin multe schimbări. Probabil este un om destul de bolnav.”

Potrivit manifestului pe care l-a lăsat atacatorul, Cole Allen voia să țintească membri ai administrației Trump „de la cei mai înalți până la cei mai de jos” și că, deși oaspeții și cei din personalul hotelului nu erau vizați, aceștia ar fi fost atacați dacă ar fi fost necesar pentru a ajunge la oficiali.

Norah O'Donnell: „Așa-numitul manifest e șocant de citit, domnule președinte. În textul scris, suspectul pare să ofere unele justificări. Scrie, citez: «oficialii din administrație sunt țintele» și, de asemenea, scrie asta: «nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să-mi păteze mâinile cu crimele sale.» Cum comentați aceste afirmații?”

Donald Trump: „Mă așteptam să citiți asta, știam că o veți face, pentru că sunteți niște oameni îngrozitori. Da, atacatorul a scris acele afirmații. Nu sunt un violator. Nu am violat pe nimeni.”

Norah O'Donnell: Dar credeți că face referire la...

Donald Trump: „Numai puțin! Nu sunt un pedofil. Citiți prostiile astea scrise de o persoană bolnavă.”

Norah O'Donnell: „Acestea au fost cuvintele atacatorului...”

Donald Trump: „Nu ar trebui să citești asta la «60 Minutes». Ești o rușine, dar hai să terminăm interviul.”

Trump a descris momentul în care el și soția sa, Melania, au fost evacuați în grabă de agenții Serviciului Secret, după ce s-au auzit focuri de armă în timpul cinei corespondenților de la Casa Albă, de sâmbătă seara. Întrebat de ce a părut că evacuarea sa a durat mai mult decât în cazul vicepreședintelui JD Vance, Trump a răspuns:

Donald Trump: „Ce s-a întâmplat a fost că... a fost puțin din vina mea. Voiam să văd ce se întâmplă și nu le-am ușurat deloc sarcina. Voiam să văd ce se întâmplă. Ajunsesem cam la jumătate și au spus: «Vă rugăm să vă întindeți la podea, vă rugăm să vă întindeți la podea.» Așa că m-am aruncat la podea, la fel și Prima Doamnă.”

Aflat lângă președintele Trump, Prima Doamnă și secretarul de presă al Casei Albe, mentalistul Oz Pearlman distra asistența și tocmai demonstra cum ghicește numele fețiței lui Karoline Leavitt.

Oz Pearlman: „Era momentul culminant al numărului, dezvăluirea surprizei spre uimirea generală, când se aude agitație.”

Participant: „Am văzut cum toți se ascund sub mese. Nu am auzit la momentul respectiv focuri de armă și nici nu am văzut pe cineva care putea fi atacatorul. M-am gândit la un atentat cu bombă. A fost o scenă suprarealistă. M-am ghemuit complet. Am văzut cum agenții de la Serviciul Secret îl evacuează pe președinte. I-au cerut să se culce la pământ, chiar lângă mine. Vreo două secunde ne-am privit în ochi și singurul meu gând a fost «acum vom muri».”

Procurorul general a detaliat primele acuzații înainte ca suspectul să fie dus în fața instanței.

Todd Blanche, procuror general interimar: „Două capete de acuzare: agresiune asupra unui ofițer federal și utilizarea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni cu acțiune violentă. Dacă vor exista mai multe acuzații în zilele și săptămânile următoare, rămâne de văzut.”

Sala în care era programată cina corespondenților de presă de la Casa Albă se află la un nivel inferior.

Profesor part-time, care se descrie drept inginer mecanic și dezvoltator de jocuri video, Cole Allen locuia într-o suburbie a orașului Los Angeles. Sora lui a declarat că acesta își cumpărase două pistoale și o pușcă, pe care le ținea ascunse în casa părinților, fără știrea lor, și mergea frecvent la poligonul de tir pentru antrenamente.