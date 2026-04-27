În ciuda incidentului armat, de sâmbătă, de la Washington, turneul monarhului se va desfășura, așa cum a fost prevăzut, cu doar câteva "ajustări minore''.

Kate Williams, istoric specializat în familia regală la CNN: „Înțelegem că au avut loc discuții toată ziua, ieri, între Casa Albă, serviciile de securitate, palat și guvernul britanic cu privire la ce urmează să se întâmple în continuare. S-a stabilit că vizita va merge mai departe cu doar câteva modificări minore. Cred că vom vedea mai puține întâlniri publice directe cu oamenii, vor fi luate mai multe măsuri de securitate decât ne-am aștepta în mod normal”.

Iar guvernul de la Londra speră ca vizita să mai dezamorseze tensiunile diplomatice dintre cele doua tari.

Donald Trump a minimalizat recent sacrificiile armatei britanice în războiul din Afganistan.

În plus, l‑a criticat personal pe Keir Starmer pentru că nu a sprijinit Statele Unite în conflictul cu Iranul.

David Manning, fost ambasador britanic în SUA: „Cred că va fi dificil pentru că războiul cu Iranul încă este în desfășurare, nu cred că există nicio îndoială în privința asta. Există de asemenea un risc cu administrația Trump. Președintele și vicepreședintele american au criticat dur diferite instituții britanice, nu și monarhia, însă”.

Regele Charles al 3-lea va fi primit de Donald Trump la Casa Albă și se va adresa camerelor reunite ale Congresului american.

Danica Kirka, The Associated Press: „Pentru rege, acesta este un moment cu adevărat important. El calcă pe urmele mereu prezente ale mamei sale și trebuie să încerce să rostească un discurs care să se ridice la nivelul celui pe care ea l‑a susținut în 1991. Acel discurs a subliniat unitatea dintre popoarele Statelor Unite și Regatului Unit, cultura lor comună și legăturile de lungă durată dintre armatele și guvernele celor două țări”.

Însă, monarhii britanici au știut mereu să joace cartea legăturii de nestrămutat, care rezistă schimbărilor de lideri și guverne.

Evenimentele stânjenitoare vor fi evitate.

De pildă, membrii familiei regale nu se vor întâlni cu victimele infractorului sexual Jeffrey Epstein, în ciuda apelurilor făcute de acestea.

De asemenea, nu există planuri ca Charles să se vadă cu prințul Harry, stabilit alături de familie în California.