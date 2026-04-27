„Domnul Grindeanu a minţit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur şi simplu şi despre proiecte politice cu AUR”, a declarat, luni seară, la Digi 24, premierul Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

El a amintit afirmaţia pe care liderul PSD a făcut-o la Bruxelles în faţa unor oficiali europeni că nu va exista nicio colaborare politică cu AUR.

Ilie Bolojan a precizat că Grindeanu a demonizat atunci partidul condus de George Simion, iar acum PSD colaborează cu AUR pentru a depune împreună o moţiune de cenzură.

Premierul a precizat că întrebarea este ce va face PSD după moţiune, în condiţiile în care există declaraţii ”fără echivoc” ale PNL şi USR că nu vor mai fi într-o coaliţie cu PSD.

Mai mult, Bolojan consideră că actuala criză politică din România nu va genera probleme majore, dar va afecta calitatea vieţii cetăţenilor în perioada următoare.

„Turbulenţele pe care le vom avea nu vor genera nişte probleme majore în România, dar nu este totuna dacă un pasaj se termină anul viitor sau peste cinci ani, dacă trecerea Carpaţilor se face peste trei ani sau peste şapte ani sau dacă un spital se termină peste un an sau peste o lună de zile. Deci toate astea concură la calitatea vieţii, la condiţii pentru dezvoltare şi inevitabil ne vor influenţa în perioada următoare”, a declarat Bolojan.

El a subliniat, în context, că în orice ţară calitatea vieţii cetăţenilor depinde de calitatea guvernării, acesta fiind motivul pentru care România a rămas în urma altor state.

"Eu am încredere în ţara noastră, este o ţară puternică, dar întotdeauna, în orice ţară, calitatea guvernării influenţează viaţa cetăţenilor. Unele ţări sunt mai avansate, altele sunt rămase în urmă nu doar din considerente de natură istorică, de natură geografică, de natură culturală, ci în primul rând datorită calităţii guvernării. Şi dacă România în aceşti ani, în această poziţie în estul Europei, într-o poziţie geo-strategică totuşi avantajoasă, a rămas în urmă din punct de vedere al calităţii vieţii cetăţenilor, asta este şi o responsabilitate importantă a guvernărilor, a calităţii guvernărilor. Şi fiecare lună în care ai o guvernare de calitate proastă nu creează condiţii ca românii să-şi valorifice potenţialul la maxim", a argumentat Ilie Bolojan.