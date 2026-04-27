NATO ia în calcul să pună capăt practicii sale recente de a organiza summituri anuale, au declarat luni surse concordante pentru Reuters, o măsură ce ar putea evita o potenţială interacţiune tensionată cu preşedintele american Donald Trump în ultimul său an de mandat.

Administraţia Trump a criticat aliaţii europeni din Alianţă pentru că nu alocă apărării suficiente fonduri pentru apărare şi, mai recent, pentru că nu au furnizat sprijin suplimentar operaţiunilor militare ale SUA împotriva Iranului.

Frecvenţa summiturilor NATO a variat în cei 77 de ani ai acestei alianţe, dar liderii ţărilor membre s-au întâlnit în fiecare vară începând din 2021 şi vor face acelaşi lucru şi în acest an, când se vor întruni la Ankara pe 7 şi 8 iulie. Însă unii membrii fac demersuri pentru scăderea frecvenţei acestor reuniuni, au declarat pentru Reuters o înaltă oficialitate europeană şi cinci diplomaţi, toţi din ţări membre NATO.

Un diplomat a spus că summitul NATO din 2027, ce va fi găzduit de Albania, va avea probabil loc în toamna anului viitor şi că NATO ia în considerare să nu organizeze nicio astfel de reuniune în 2028, anul alegerilor prezidenţiale din SUA şi ultimul an calendaristic din al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Un alt diplomat a afirmat că unele ţări fac demersuri pentru ca summiturile NATO să aibă loc o dată la doi ani, adăugând că nicio decizie nu a fost luată deocamdată şi că secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, va avea cuvântul final.

Ca răspuns la o solicitare din partea Reuters, un oficial aliat a declarat: ''NATO va continua să aibă reuniuni periodice ale şefilor de stat şi de guvern şi între summituri aliaţii vor continua să se consulte, să planifice şi să ia decizii despre securitatea noastră comună''.

Două dintre surse l-au menţionat pe Donald Trump ca factor, dar au precizat că sunt în joc mai multe elemente. Unii diplomaţi şi analişti au susţinut constant că summiturile anuale ale NATO creează o presiune suplimentară ce abate atenţia de la planificarea pe termen lung a activităţilor Alianţei.