Negocierile privind un armistițiu și redeschiderea Strâmtorii Ormuz rămân însă blocate, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Pot confirma că președintele s-a întâlnit cu echipa sa de securitate națională în această dimineață", iar "propunerea [iraniană] a fost discutată", a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt. „Liniile roșii ale președintelui cu privire la Iran au fost stabilite foarte clar", a adăugat ea.

Propunerea iraniană nu trece de Rubio

Conform site-ului Axios, Iranul a înaintat SUA o propunere care vizează redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea războiului, urmând ca problema nucleară să fie negociată ulterior. Secretarul de stat Marco Rubio a respins însă abordarea Teheranului într-un interviu acordat luni Fox News.

„Dacă ceea ce ei înțeleg prin 'deschiderea strâmtorii' este: da, strâmtoarea este deschisă, cu condiția să vă coordonați cu Iranul, să obțineți permisiunea noastră, altfel vă vom arunca în aer și va trebui să ne plătiți, atunci aceasta nu este deschiderea strâmtorii", a afirmat Rubio.

„Ei nu pot normaliza – și noi nu putem tolera încercările lor de a normaliza – un sistem în care iranienii decid cine are dreptul să utilizeze o cale navigabilă internațională și cât trebuie să le fie plătit pentru a o utiliza", a completat înaltul diplomat american.

Blocaj diplomatic

Încercările de a relua discuțiile lansate la începutul lunii aprilie în Pakistan au eșuat până acum, din cauza poziției ferme a ambelor părți.

În paralel, președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni cu ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, care continuă o acțiune diplomatică menită să obțină sprijin în contextul războiului lansat de Washington și Israel, în urma unei întâlniri eșuate între oficiali americani și iranieni la Islamabad.