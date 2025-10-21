Avion lovit de un obiect misterios deasupra SUA. Pilotul a fost rănit, un pasager a povestit momentele de groază

Stiri externe
21-10-2025
avion lovit de un obiect

Un avion a fost lovit de un obiect misterios deasupra Statelor Unite iar pilotul, deși rănit, a efectuat o aterizare de urgență. Un pasager a povestit momentele terifiante.

autor
Mihai Niculescu

Zborul United 1093 de la Denver la Los Angeles a efectuat o aterizare de urgență în Salt Lake City joi, după ce un obiect dur a lovit parbrizul cu o forță atât de mare încât a spart un strat de sticlă și a rănit unul dintre piloți.

Heather Ramsey, una dintre cele 134 de pasagere ale zborului, a declarat pentru Fox 11 că, întâmplător, filma răsăritul soarelui pe fereastră când cei șase însoțitori de zbor au început să se agite, relatează New York Post

„O însoțitoare de zbor a ridicat vocea și i-a spus celeilalte: «Înapoi. Du-te în spatele avionului, oprește serviciul»”, a spus Ramsey.

Ea a adăugat că, câteva secunde mai târziu, echipajul a anunțat prin interfon că „avem vești proaste. Avionul s-a ciocnit cu un obiect”.

Avionul a coborât rapid 3.000 de metri, în timp ce Ramsey spunea că nu se putea gândi decât la faptul că „ar putea să se prăbușească în orice moment”.

„Toți ne țineam respirația până la final. Se simțea cu siguranță tensiunea în întregul avion”, a declarat ea.

Oficialii nu au reușit încă să identifice obiectul misterios, dar acesta a fost suficient de mare încât să provoace pagube semnificative. Impactul a spart parbrizul și a împrăștiat cioburi de sticlă către pilotului, care i-au tăiat brațele.

Pasagera încearcă să înțeleagă ce ar fi putut lovi avionul la o altitudine de 10.000 de metri: „Pare un pic cam sus pentru o pasăre. Oamenii spun că ar putea fi resturi metalice, resturi spațiale, drone”.

Posibile resturi spațiale

Administrația Federală a Aviației a menționat că niciun avion comercial nu a fost lovit vreodată de resturi spațiale — iar dacă s-ar întâmpla acest lucru, șansele sunt totuși mai mici de una la un trilion.

Potrivit NASA, cantitatea de deșeuri spațiale care orbitează în jurul Pământului este în continuă creștere iar agenția urmărește peste 25.000 de bucăți mai mari de 10 cm. Cu toate acestea, majoritatea se află pe orbită la peste 1.600 de metri deasupra locului unde a avut loc coliziunea.

Toți pasagerii zborului au fost debarcați în siguranță și duși la destinația finală cu un alt avion, a explicat compania aeriană.

Avionul se află încă în întreținere, echipajele lucrând „pentru a repara avariile la parbrizul său multistrat”, a declarat United Airlines într-un comunicat.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor investighează coliziunea bizară, inclusiv analiza stratului spart al parbrizului în laboratoarele sale, potrivit unui comunicat.

Sursa: Pro TV

pilot, avion, parbriz

Dată publicare: 21-10-2025 11:33

