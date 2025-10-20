Un avion cargo a căzut în mare după ce a lovit un vehicul. Două persoane au murit, pe aeroportul din Hong Kong

20-10-2025 | 07:36
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro.

Sabrina Saghin

Avionul Boeing 747, operat de compania aeriană turcă ACT Airlines, ateriza pe Aeroportul Internaţional Hong Kong în jurul orei 3:50 dimineaţa, venind de la Dubai, au precizat autorităţile. Compania aeriană închiriase avionul de la Emirates, un transportator aerian cu zboruri lungi cu sediul în Dubai.

Patru membri ai echipajului avionului au fost salvaţi şi transportaţi la spital. Rapoartele iniţiale ale poliţiei indicau că două persoane aflate într-un vehicul de la sol al aeroportului au fost ucise.

Patru membri ai echipajului, salvaţi din apă

Emirates a declarat că avionul de marfă Boeing 747 care zbura cu numărul EK9788 era închiriat cu echipaj şi operat de ACT Airlines. În cazul închirierilor cu echipaj, compania care furnizează avionul asigură şi echipajul, întreţinerea şi asigurarea. Emirates a declarat că nu se afla nicio marfă la bord.

Posturile locale de televiziune din Hong Kong au arătat aeronava parţial scufundată chiar lângă marginea digului aeroportului. Partea din faţă a aeronavei şi cabina de pilotaj erau vizibile deasupra apei, dar coada părea să se fi rupt.

China, hong kong, accident aviatic

