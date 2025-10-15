Un fost pilot a dezvăluit ce se întâmplă dacă nu pornești modul avion în timpul zborului

15-10-2025 | 10:24
telefon pe mod avion
Shutterstock

Un pilot pensionar a explicat ce se întâmplă atunci când pasagerii ignoră cererea de a comuta dispozitivele pe modul avion.

Ioana Andreescu

Martin Drake, fost căpitan de Boeing 747 și reprezentant al Asociației Piloților de Linie din Marea Britanie (BALPA), a dezvăluit pentru Sky News că telefoanele și dispozitivele care rămân pornite după decolare nu sunt periculoase, dar pot cauza probleme echipajului, potrivit Daily Mail.

„Este mai degrabă o neplăcere decât ceva grav, dar piloții ar prefera să nu fie deranjați în timpul zborului”, a spus Drake.

El a explicat că aparatele pot provoca interferențe cu sistemele audio, iar piloții aud uneori un „sunet repetitiv de bipuri” când comunică cu controlul traficului aerian.

Sfaturi simple pentru un zbor sigur

Drake le reamintește pasagerilor că semnul centurii de siguranță nu este decorativ. Când este aprins, înseamnă că avionul se poate mișca brusc – la decolare, aterizare sau în turbulențe.

british airways
Reacția British Airways după ce unul dintre avioanele sale a aterizat de urgență la Otopeni. Ce neagă compania

„Dacă te ridici de pe scaun în acel moment, riști să te rănești pe tine sau pe altcineva”, a avertizat el.

Fostul pilot a spus că cel mai bun moment pentru zbor este dimineața târziu, când oamenii sunt mai odihniți și mai relaxați.

Accesoriul preferat al pilotului

Drake a dezvăluit și accesoriul său de călătorie preferat: o pernă mare din pene, cu față din bumbac. „Se comprimă ușor în bagaj și face diferența pe zborurile lungi – și la hotel”, a spus el.

Cum sunt tratați pasagerii turbulenți

Pilotul a explicat că echipajele de cabină sunt instruite să calmeze pasagerii agresivi prin tehnici de dezescaladare. În cazuri grave, căpitanul poate autoriza folosirea truselor de imobilizare, dar acestea sunt folosite „doar ca ultimă soluție”.

Cum să eviți frica de zbor

Un alt pilot, căpitanul Chris din SUA, a oferit sfaturi pentru cei care se tem de zbor. El recomandă zborurile de dimineață, când aerul este mai rece și mai stabil, reducând șansele de turbulențe.

Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Sursa: Daily Mail

