Autorul atacului de la sinagoga din Manchester a sunat la poliţie în timpul atentatului. Ce le-a spus oamenilor legii | FOTO

Stiri externe
08-10-2025 | 20:43
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Getty

Autorul atentatului de la sinagoga din Manchester a sunat poliția în timpul atacului și a declarat că jură credință Statului Islamic, a anunțat poliția antiteroristă britanică. Informația a fost transmisă miercuri, potrivit AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

”La începutul atacului din faţa Sinagogii Congregaţia Ebraică de la Heaton Park, atacatorul a sunat poliţia şi a spus că jură credinţă grupării Statul Islamic”, a anunţat purtătorul de cuvânt.

O anchetă continuă ”cu privire la motivaţiile” acestui atac care a avut loc joi, de Iom Kippur, soldat cu moartea a doi credincioşi evrei, a adăugat el.

Autorul atentatului, un britanic de origine siriană, în vârstă de 35 de ani, a fost ucis prin împuşcare de către poliţişti.

Contextul atacului de la Manchester

Atacul s-a produs într-un moment în care în sinagogă era aglomerație, cu prilejul sărbătorii evreiești Yom Kippour.

Citește și
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atacatorul de la sinagoga din Manchester, care a fost ucis de poliție, era eliberat pe cauțiune pentru viol

Atacatorul, Jihad Al-Shamie, un britanic de origine siriană de 35 de ani, a intrat cu mașina în persoane care se aflau în fața clădirii, apoi a ieșit din mașină și i-a tăiat pe enoriași cu un cuțit.

Bărbatul, împușcat mortal de poliție la fața locului, „a fost influențat de ideologia islamistă radicală", a subliniat poliția antiteroristă vineri seară.

Profilul atacatorului

Jihad Al-Shamie nu a făcut niciodată obiectul unei sesizări pentru extremism, dar a fost inculpat recent pentru viol și era eliberat condiționat. Media britanice au relatat că tatăl atacatorului și-a exprimat satisfacția pe rețelele sociale privind atacul de la 7 octombrie 2023 din Israel, comis potrivit lui de „oameni ai lui Dumnezeu pe pământ".

Familia lui Jihad Al-Shamie a condamnat totuși atacul asupra sinagogii pe Facebook, calificându-l drept un „act odios" care a vizat „civili nevinovați".

Șase arestări pentru terorism

Șase persoane au fost arestate și plasate în detenție preventivă. Ele sunt suspectate de "pregătirea și incitarea la comiterea de acte teroriste". Poliția antiteroristă a cerut „mandate" pentru a-i putea menține în detenție și continuă investigațiile pentru a stabili dacă atacatorul a avut complici sau susținători.

Doi enoriași, Melvin Cravitz și Adrian Daulby, au fost uciși în atacul de la sinagogă. Cel din urmă a fost lovit de un tir al forțelor de ordine care interveneau pentru a-l neutraliza pe atacator.

Potrivit Independent Office for Police Conduct (Biroul independent pentru comportamentul poliției), o autopsie a ajuns la concluzia că Adrian Daulby a fost "împușcat mortal". Trei bărbați răniți grav erau în continuare spitalizați sâmbătă. Unul dintre ei a fost de asemenea rănit de un tir al poliției.

Măsuri de securitate sporite

La Manchester, unde trăiește una dintre cele mai mari comunități evreiești din Regatul Unit, patrulele întărite ale forțelor de ordine continuau sâmbătă. Poliția și-a sporit în special prezența în apropierea locurilor de cult și a spațiilor comunitare evreiești.

În ultimii doi ani, Regatul Unit, ca și alte țări europene, s-a confruntat cu o puternică creștere a numărului actelor antisemite și islamofobe, în contextul tensiunilor generate de conflictul dintre Israel și Hamas.

Sursa: News.ro

Etichete: Marea Britanie, atac armat, manchester,

Dată publicare: 08-10-2025 20:43

