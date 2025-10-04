Șase persoane suspectate de terorism, interogate după atacul de la sinagoga din Manchester: Doi morți și trei răniți grav

04-10-2025 | 17:12
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Șase persoane suspectate de "pregătirea și incitarea la comiterea de acte teroriste" sunt interogate sâmbătă de poliția britanică, la două zile după atacul de la sinagogă din Manchester care s-a soldat cu doi morți și trei răniți grav.

Atacul de joi este unul dintre cele mai grave care au vizat comunitatea evreiască din Europa după atacul Hamas de pe 7 octombrie 2023 din Israel, care a declanșat războiul în Gaza.

Manifestații pro-palestiniene sunt prevăzute sâmbătă, în special la Londra, în pofida apelurilor guvernului și al poliției de a nu ieși la proteste după acest atac împotriva comunității evreiești.

„Îi invit pe toți cei care vor să participe la manifestații să recunoască și să respecte durerea evreilor britanici. Este un moment de doliu. Nu este momentul pentru a alimenta tensiunile și a provoca mai multă suferință. Este momentul pentru a strânge rândurile", a scris sâmbătă pe X premierul britanic Keir Starmer, conform AFP, preluat de Agerpres.

Manifestații controversate la Londra

O manifestație de susținere a grupului Palestine Action, clasificat drept "terorist" de guvernul britanic, urmează să aibă loc în jurul prânzului în Trafalgar Square, la Londra.

Asociația Defend Our Juries, care organizează manifestația, și-a exprimat "solidaritatea" cu comunitatea evreiască atunci când a anunțat demonstrația.

O amânare a manifestației „ar risca să amestece acțiunile statului Israel cu cele ale evreilor din întreaga lume, cum încearcă să o facă" premierul israelian Benjamin Netanyahu, a afirmat un purtător de cuvânt al Defend Our Juries.

Contextul atacului de la Manchester

Atacul s-a produs joi dimineață, într-un moment în care în sinagogă era aglomerație, cu prilejul sărbătorii evreiești Yom Kippour.

Atacatorul, Jihad Al-Shamie, un britanic de origine siriană de 35 de ani, a intrat cu mașina în persoane care se aflau în fața clădirii, apoi a ieșit din mașină și i-a tăiat pe enoriași cu un cuțit.

Bărbatul, împușcat mortal de poliție la fața locului, „a fost influențat de ideologia islamistă radicală", a subliniat poliția antiteroristă vineri seară.

Profilul atacatorului

Jihad Al-Shamie nu a făcut niciodată obiectul unei sesizări pentru extremism, dar a fost inculpat recent pentru viol și era eliberat condiționat. Media britanice au relatat că tatăl atacatorului și-a exprimat satisfacția pe rețelele sociale privind atacul de la 7 octombrie 2023 din Israel, comis potrivit lui de „oameni ai lui Dumnezeu pe pământ".

Familia lui Jihad Al-Shamie a condamnat totuși atacul asupra sinagogii pe Facebook, calificându-l drept un „act odios" care a vizat „civili nevinovați".

Șase arestări pentru terorism

Șase persoane au fost arestate și plasate în detenție preventivă. Ele sunt suspectate de "pregătirea și incitarea la comiterea de acte teroriste". Poliția antiteroristă a cerut „mandate" pentru a-i putea menține în detenție și continuă investigațiile pentru a stabili dacă atacatorul a avut complici sau susținători.

Doi enoriași, Melvin Cravitz și Adrian Daulby, au fost uciși în atacul de la sinagogă. Cel din urmă a fost lovit de un tir al forțelor de ordine care interveneau pentru a-l neutraliza pe atacator.

Potrivit Independent Office for Police Conduct (Biroul independent pentru comportamentul poliției), o autopsie a ajuns la concluzia că Adrian Daulby a fost "împușcat mortal". Trei bărbați răniți grav erau în continuare spitalizați sâmbătă. Unul dintre ei a fost de asemenea rănit de un tir al poliției.

Măsuri de securitate sporite

La Manchester, unde trăiește una dintre cele mai mari comunități evreiești din Regatul Unit, patrulele întărite ale forțelor de ordine continuau sâmbătă. Poliția și-a sporit în special prezența în apropierea locurilor de cult și a spațiilor comunitare evreiești.

În ultimii doi ani, Regatul Unit, ca și alte țări europene, s-a confruntat cu o puternică creștere a numărului actelor antisemite și islamofobe, în contextul tensiunilor generate de conflictul dintre Israel și Hamas.

Sursa: Agerpres

