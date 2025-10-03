Atacatorul de la sinagoga din Manchester, care a fost ucis de poliție, era eliberat pe cauțiune pentru viol

Stiri externe
03-10-2025 | 22:13
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Getty

Jihad Al-Shamie, autorul atacului de joi din faţa unei sinagogi din Manchester, soldat cu doi morţi şi trei răniţi grav, era eliberat pe cauţiune pentru un presupus viol, au indicat surse citate vineri de dpa şi AFP.

autor
Lorena Mihăilă

Al-Shamie a fost auzit strigând „asta primesc pentru că ne omoară copiii" în timp ce încerca să intre joi în sinagoga din Crumpsall, Manchester.

Preşedintele consiliului de administraţie al sinagogii, Alan Levy, care a ajutat la baricadarea uşilor, alături de rabin, a declarat pentru ITV News că l-a văzut pe Al-Shamie "cu un cuţit mare, lovind cu cuţitul în geam, încercând să treacă".

Cine este suspectul

Al-Shamie, cetăţean britanic de origine siriană în vârstă de 35 de ani, nu era cunoscut de autorităţile ca fiind radicalizat. Bărbatul, care a fost ucis de poliţie joi dimineaţă la locul atacului, a venit în Marea Britanie din Siria în copilărie. A obţinut cetăţenia britanică în 2006, când avea în jur de 16 ani. Familia sa locuieşte în zona Manchester de circa 30 de ani şi în prezent locuieşte în Prestwich, la aproximativ trei kilometri de sinagoga din Crumpsall, Greater Manchester.

Jihad Al-Shamie a lucrat ca meditator, predând limba engleză şi programare pe calculator, potrivit ITV News.

Citește și
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Cine este atacatorul de la sinagoga din Manchester, unde două persoane au fost ucise. Trei suspecţi au fost reţinuţi

Nu a fost niciodată reclamat pentru extremism, dar, potrivit media britanice, a fost acuzat de viol şi eliberat pe cauţiune.

Poliţia investighează de asemenea dacă tot el este autorul unor e-mailuri de ameninţare trimise unui deputat conservator în 2012, expeditorul prezentându-se ca Jihad Alshamie, potrivit Times.

Tatăl lui Jihad Al-Shamie este medic traumatolog care a lucrat pentru mai multe ONG-uri în zone de război, potrivit Daily Mail, a mai consemnat AFP.

Un fost secretar de stat a cerut daune de 2,5 mil. euro de la stat, după ce a fost achitat într-un uriaș scandal de corupție

Sursa: Agerpres

Etichete: atac armat, sinagoga, manchester,

Dată publicare: 03-10-2025 22:13

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Citește și...
Două victime ale atacului de la sinagoga din Manchester au fost împuşcate accidental de poliţie. Una dintre ele a murit
Stiri externe
Două victime ale atacului de la sinagoga din Manchester au fost împuşcate accidental de poliţie. Una dintre ele a murit

Una dintre victimele ucise în atacul de joi de la o sinagogă din Manchester a fost împușcată de poliție în timpul încercărilor de a-l imobiliza pe atacatorul neînarmat, au declarat vineri polițiștii într-un comunicat.

Cine este atacatorul de la sinagoga din Manchester, unde două persoane au fost ucise. Trei suspecţi au fost reţinuţi
Stiri externe
Cine este atacatorul de la sinagoga din Manchester, unde două persoane au fost ucise. Trei suspecţi au fost reţinuţi

Autorul atacului comis joi dimineaţa în faţa unei sinagogi din Manchester, Anglia, care a fost împuşcat mortal de poliţie, este un britanic de 35 de ani, de origine siriană, a anunţat poliţia locală într-un comunicat, relatează AFP.

Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Două persoane au murit, alte trei sunt în stare gravă. Suspectul a fost împuşcat
Stiri externe
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Două persoane au murit, alte trei sunt în stare gravă. Suspectul a fost împuşcat

Două persoane au murit și alte trei au fost grav rănite joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică, adăugând că suspectul a fost împuşcat de ofiţeri, relatează Reuters şi AFP.

Mașini incendiate lângă o sinagogă din sudul Franței. Un polițist a fost rănit într-o explozie
Stiri externe
Mașini incendiate lângă o sinagogă din sudul Franței. Un polițist a fost rănit într-o explozie

Două mașini incendiate sâmbătă în fața unei sinagogi din sudul Franței au provocat o explozie în urma căreia un ofițer de poliție a fost rănit, au anunțat autoritățile.

3 zile de doliu în Daghestan, Rusia, după atacul terorist în care au fost uciși 19 oameni. Cei 5 atacatori, ”eliminați”
Stiri externe
3 zile de doliu în Daghestan, Rusia, după atacul terorist în care au fost uciși 19 oameni. Cei 5 atacatori, ”eliminați”

Rusia a anunţat, luni, sfârşitul unor operaţiuni antiteroriste în Daghestan, în Caucaz, unde atacurile teroriste de duminică la biserici ortodoxe şi la cel puţin o sinagogă s-au soldat cu 19 morţi - inclusiv patru civili.  

Recomandări
În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile
Stiri Politice
În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile statului sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT
Stiri Politice
Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT

Președintele Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni, joi, la Copenhaga, un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Explicația judecătorilor
Stiri Justitie
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Explicația judecătorilor

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatelor emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Octombrie 2025

48:49

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Octombrie 2025

01:35:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28